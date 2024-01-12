Sosyal tesislerde yeni yılda zam yok

BirGün EGE

BAYBEL AŞ aracılığı ile vatandaşlara restoran ve kafe hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla yeni yıla zamsız fiyatlarla girdi.

100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı içindeki Matematik Kafe’de 4 çeşit yemekten oluşan menüye 49.90 TL’ye, etli menüye 69.90 TL’ye ulaşabilen vatandaşlar, Değirmen Kafe’de günün çorbasını da 14.90 TL’ye içebiliyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ev ekonomisinin bu kadar dara düştüğü bir ortamda, belediye tesislerimizde kâr amacı gütmeden, kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla halkımıza sunuyoruz. Toplumun her kesiminin faydalanmasını istiyoruz. Bu nedenle sosyal tesislerimizde günün şartlarına uygun fiyatlarla en iyi hizmeti sunuyoruz. Kış aylarında sosyal ortamda rahat bir nefes alıp, hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi, sosyal tesislerimize bekliyoruz” dedi.