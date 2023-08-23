Sosyalist karargâhta solun birliğini tartışmak

Fransa’da komünistler, sosyalistler, yeşiller ve Boyun Eğmeyenler’den oluşan NUPES ittifakı kampa giriyor. Amaç neoliberal saldırılara karşı ortak hat oluşturmak.

Prof. Dr. Ali ARAYICI/Paris

Fransa’da sol ve sağ siyasi arenadaki ayrışmalar ve birleşmeler güncelliğini koruyor. Komünistler, sosyalistler, yeşiller ve Boyun Eğmeyenler’den oluşan Yeni Popüler Ekolojik ve Sosyal Birlik (NUPES) ittifakı içinde de farklı tartışmalar söz konusu. İttifak içinde, bundan birkaç hafta önce yaşanan ülke çapındaki başkaldırı, isyanlar, polis şiddeti, göçmen meselesi ve Avrupalılık konusunda tutum almalar yaşanıyor.

Bu farklılıklara rağmen, NUPES’in ayakta kalması ve ittifakın güçlenerek yoluna devam etmesi için arayışlar da sürüyor. Bu kapsamda ilk kez 18 Eylül’de Paris yakınında bulunan Ivry-sur-Seine kentinde bir seminerde araya gelinecek.

Avrupa Ekoloji-Yeşiller (EELV) milletvekili ve seminerin beş organizatöründen biri olan Julien Bayou, konuyla ilgili olarak 10 Ağustos’ta Fransız Haber Ajansı’na (AFP) bir açıklama yaptı. Bayou, Nesiller’den (G) Benjamin Lucas, sosyalistlerden (PS) Jérôme Guedj, komünistlerden (PCF) Elsa Faucillon ve Boyun Eğmeyenler’den (LFI) Danielle Simonnet’in ilgili parti liderleri tarafından buluşmayı düzenlemek üzere atandığını söyledi.

ÖNCELİKLER BELİRLENECEK

Bayou’ya göre, bu seminerin en önemli amaçlarından biri, gerilimleri azaltarak durdurmak ve sosyal ve ekolojik önceliklere odaklanmak. İttifak içindeki son anlaşmazlıkların ardından, Ulusal Meclis’te yasama döneminin başlamasına hazırlanmak ve birlikte olduklarını göstermek.

Seminerin Ivry-sur-Seine kentinde yapılacak olması da anlamlı. Bu kent sosyalistlerin karargâhına da ev sahipliği yapıyor. LFI’nin kazandığı seçim bölgesinin kalbinde, Komünist Partisi’nin (PCF) etkin olduğu bir kent olmasından dolayı Ivry-sur-Seine isabetli bir yer seçimi olarak algılanıyor. Ivry-sur-Seine’nin Belediye Başkanı Philippe Bouyssou bir komünist ve yardımcısı Mathilde Panot LFI’den.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Program sendikaların, STK’ların ve temsilcilerinin NUPES’in ve Sol Birliği’nin geleceğine ilişkin tartışabilecekleri, beklenti ve endişelerini paylaşabilecekleri bir “dinleme oturumu” şeklinde olacak. Önümüzdeki aylarda ele alınması beklenen göçmenlik yasası ve sosyal güvenlik bütçesi gibi konularda Ulusal Meclis’te birlikte hareket edilmesi sağlanacak. Metinlerin çalışıldığı, yeni yasama yılının başlangıcına hazırlanmak için, önemli bir oturum olacak.

Seminerin başka bir amacı da ekoloji, demokrasi ve yasama araçlarıyla ilgili çeşitli çalıştaylar sayesinde, yasama yılının başında milletvekillerini bekleyen çeşitli yasa tasarıları üzerinde birlikte çalışmak ve üzerinde düşünmek.

Bu nedenle, söz konusu edilen yeni dönem çalışma semineri, NUPES milletvekillerinin parlamento tatillerinden bu yana, ilk kez bir araya gelmeleri içinde bir fırsat olacak.

NUPES’İN GELECEĞİ

Yeni yasama yılının başlamasına birkaç hafta kala NUPES yeni bir rüzgâr estirme hayali kuruyor. Siyasi başarısızlıklar ve çekişmelerle dolu bir yılın ardından, NUPES üyesi bir grup milletvekilinin bağları güçlendirmek, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmek için, bu semineri düzenleyecek olmaları dikkate değer.

Sol İttifak’ın geleceği konusuna odaklanmak önemli. 2022’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Emmanuel Macron hükümetine karşı, bir alternatif oluşturmak umuduyla doğan NUPES, süreç içinde birçok aksilikler yaşadı.

NUPES içindeki iç gerilimler, polis şiddeti, göçmenler, programlarda tutarlılık eksikliği ve emeklilik reformunu engelleyememe konularında yetersiz kalan sol ittifak büyük bir darbe aldı. Solun uzun zamandır beklenen birliği, çoktan parçalanmış gibi bir görüntü sergilemeye başladı.

Tam da bu nedenlerle olsa gerek NUPES içindeki bir grup milletvekili, sol ittifakı yeniden canlandırmak istiyor. Bu nedenle, yeni yasama yılının başlangıcına hazırlanmak ve "koalisyonu tekrar doğru yola koymak" için bu seminer düzenliyor.

Fransa İnfo’ya yapılan açıklamada, 24 Eylül’de yapılacak Senato ve 6-9 Haziran 2024’te yapılacak Avrupa Parlamentosu (PE) seçimleri için doğru isimler belirlemek, ortak bir liste oluşturmak vs gibi konular masaya yatırılacak.

Sol ittifak bileşenlerinin kalesi konumunda olan Ivry-sur-Seine’de safları birbirine yaklaştırmayı ve zedelenen imajını geri kazanmayı amaçlayan NUPES, yeniden rüzgarı arkasına almaya çalışacak.

ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZME!

Seminer özellikle yeşillerin ve komünistlerin Avrupa Parlamentosu (PE) seçiminde kendi listelerini sunma girişimleriyle de bağlantılı. Bu nedenle, bir “iç fırtına”nın ortasında, Boyun Eğmeyenler (LFI) tarafından da eleştirilen NUPES ittifakı bir yol arayışında.

Bayou’nun işaret ettiği gibi, farklılıkları bir tarafa koyarak NUPES’i kurtarmaya yönelik her türlü düşünce açık olarak tartışılmalı.

Özetle Fransız solu yeni dönem öncesinde kolları sıvamış durumda. Neoliberal saldırılar sürerken halkın beklentilerine yanıt verecek politikalar üretilmeye çalışılıyor. Evet, sadece solu değil tüm Fransa’yı ve de Avrupa’yı yeni dönemde zorlu günler bekliyor olacak. Solun buna şimdiden hazırlık yapması önemli.