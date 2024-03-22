Soyer’den İzmir’e dört yeni Cumhuriyet kalesi

BirGün EGE

92 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikası’nın Büyük Dolum Tesisi ve Şaşal Müzesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden kurduğu ve işlettiği Şaşal Su Fabrikası’ndaki Büyük Dolum Tesisi’nde 0,5 litre ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu yapılıyor.

Şaşal Su Fabrikası’nın İzmir’e kazandırdıkları en yeni Cumhuriyet eserlerinden biri olmanın ötesinde, çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen Soyer, “Şaşal, bir ahde vefa projesidir. Bu fabrika Cumhuriyet’e vefamızdır. Bizlere 100 yıllık kesintisiz barışı armağan edenlere gönül borcumuzun göstergesidir. Kayıtsız şartsız egemenliğimizi perçinleyen bir Cumhuriyet kalesidir. Çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Şaşal İzmir’in hakkıdır. Beş yılda, hükümetin İzmir’e elli yılda yaptıklarından daha fazlasını yaptık. Bayındır Süt Fabrikamızı, Ödemiş Et Entegre Tesisimizi, İzDönüşüm Tesisimizi ve tabii ki Şaşal Su Fabrikamızı açtık. İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık” dedi.

Bir asırlık Cumhuriyet markası Şaşal Suyu’nun tarihi, fabrikanın yeniden kurulum süreci ve Şaşal’ın doğasının anlatıldığı Şaşal Müzesi, “Suyun Kaynağına Yolculuk” adı verilen turlara katılım sağlayan ziyaretçiler için keyifli ve bilgilendirici bir durak olarak tasarlandı.