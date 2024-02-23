Sporda engel tanınmıyor

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi, “Mutlu Cuma” projesi ile özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında alanında uzman eğitmenler ve antrenörler 4-8 yaş arası özel gereksinimli çocukları spor aktiviteleriyle buluşturmaya başladı. Çocuklar spor egzersizleri yapma imkânına sahip olurken keyifli anlar da yaşadı. “Mutlu Cuma” projesine kayıtlar ise devam ediyor. Ücretsiz olan kurslara Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yer alan Engelsiz Masa’dan kayıtlar yapılıyor. Kurslar hakkında 0236 313 27 27 / dahili no:1031 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle tüm hemşehrilerimize yönelik projeler ve çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Geçen yıllarda başlattığımız ‘Mutlu Cuma’ projemiz ile engelleri dayanışmayla aşıyoruz ve engel tanımıyoruz. ‘Eşit hizmet’ anlayışımızla kentimizde yaşayan özel gereksinimli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve sorunuyla yakından ilgilenmeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı ve ailelerimizi ücretsiz olan kurslarımıza kayıt yaptırmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.