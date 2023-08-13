Spotify’dan kurtulma rehberi

Spotify, özellikle Rap müzik ekseninde taraflı editörler üzerinden Türkçe rap müziği şekillendirmeye çalışmasıyla gündemde, bu yüzden artık dörtten fazla çalma listesine sahip. Türkçe Rap – Chill Flow – Yeraltı ve Rap Manifesto. Tepkiler dinmedikçe sürekli yeni listeler oluşturmaya devam etseler de, asıl problemi çözmeye niyetleri yok.

Cenk Durlu - @cenkdurlu, HipHop araştırmacısı.

Bir zamanların tatlı, amatör programı; bugünün manipülatörü. Spotify sanırım yazılmış en başarısız Bilgisayar programlarından birine sahip olmasının yanında artık sanatçılara ödediği “az” ücreti daha da azaltma kararı aldı. Üstüne üstlük büyük sanatçılardan keserken, az dinlenen sanatçıları da “reklam” vermeye mecbur kılan yapısıyla gerçek bir Evdeki düşman halinde. Hadi gelin Spotify playlistlerimizi taşıyalım.

Çünkü bunu yapabilmelerinin bir numaralı sebebi, kullanıcıların “playlistlerim Spotify’da” düşüncesi ve alışkanlıklar. Ancak ikisinin de çözümü var, gelin hızlıca Taşınma aşamasına geçelim.

Bu rehberde “Deezer” kullanılıyor olsa da, Youtube & Youtube Müzik & Apple Müzik ve TIDAL servisleri de aynı şekilde destekleniyor.

Adım 1: TuneMyMusic’ten kaynağı seçmek



TuneMyMusic, servisler arası playlist taşımakta kullanacağınız – ücretsiz bir site. Yukarıdaki tüm stream servislerini destekliyor ve oldukça hızlı – pratik ve otomatik şekilde playlistlerinizi “aynen” taşıyor.

Adım 2: Çalma Listesi seçimi

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan “çalma listesi” seçim ekranında – isterseniz kendi ve evet isterseniz de bir başkasının çalma listesini başka bir servise aktarabiliyorsunuz. Buradan şimdilik “Spotify hesabından yükle” butonuna basalım.

İşte karşınızda Tüm Spotify playlistleriniz, isterseniz hepsini – isterseniz sadece seçtiğiniz playlist/playlistleri seçebilirsiniz.

Adım 3: Nereye?



Burada istediğiniz seçimi yaptıktan hemen sonra artık iş “hangi” müzik servisine geçeceğinize kaldı. Ben Deezer kullanıyorum genel olarak (sebebine aşağıda değineceğim) o yüzden Deezer’ı seçiyorum.



Seçim yaptıktan sonra, tıpkı ilk aşamada olduğu gibi karşınıza bir giriş ekranı çıkacak, seçtiğiniz servise aynı Spotify’a olduğu gibi giriş yapacaksınız ki TuneMyMusic rahatça playlistleri taşısın. Merak etmeyin, yine şifreleriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak.



Yukarıdaki ekrana ulaştığınızda artık özgürlüğünüz için atacağınız ufak birkaç adım kaldı sadece. O da “müziklerimi taşımaya başla” butonuna tıklamak, sonrası: Eksiksiz bir şekilde Spotify’dan Deezer’a aktarıldı.

Peki ama neden Deezer?



Deezer’ın birçoklarına uzak geldiğini biliyorum. Ki kendileri de Türkiye operasyonlarını oldukça pasif sürdürüyor, fakat bana kalırsa ellerinde Spotify’a karşı çok güçlü iki koz var, birincisi “Flow” özelliği, ikincisi ise “kirlenmemiş bir isim”.

Spotify, özellikle rap müzik ekseninde taraflı editörler üzerinden Türkçe rap müziği şekillendirmeye çalışmasıyla gündemde, bu yüzden artık dörtten fazla çalma listesine sahip. Türkçe Rap – Chill Flow – Yeraltı ve Rap Manifesto. Tepkiler dinmedikçe sürekli yeni listeler oluşturmaya devam etseler de, asıl problemi çözmeye niyetleri yok.

Bu süreçte Deezer Türkiye listelerine göstereceği özen ve aktif Sosyal medya kullanımıyla Spotify’ın Türkiye sahnesindeki en büyük rakiplerinden biri olabilir.

Flow

Deezer’ın “otomatik radyosu”, “kişisel öneri mekanizması”, “yapay zekâsı”, ne derseniz deyin. Dinleme geçmişiniz ve beğendiğiniz şarkılar üzerinden çalışıyor, şarkıları kalpleyerek daha da iyi hale getirebiliyorsunuz Flow’u. Yaklaşık 2 saatlik bir dinleme/eğitme sürecinden sonra söyleyebilirim ki bazen “Flow” dinlediğimi unutuyorum zira müthiş bir “çalışma arkadaşı” haline geliyor. Yıllarca Pandora/LastFM kullanmış biri olarak şimdiye kadar kullandığım en iyi “müzik öneri” ve Müzik keşfetme sistemi olduğunu söyleyebilirim, sırf Flow özelliği için bile Deezer’a şans verilmeli.