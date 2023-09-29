‘Tahtacılar’ belgeseli seyirciyle buluştu

BİRGÜN EGE

“Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar” adlı belgesel seyirciyle buluştu. Geçen günlerde galası yapılan film, Tahtacı Türkmen Alevi kültürünü aydınlatmak amacıyla bu kültürün içinden gelen birçok araştırmacı, akademisyen, yazar, müzisyen, dede ve orman işçisi ile yapılan röportajlarla, samimi bir dille sunuyor.

Film, Tahtacı köylerini Kaz Dağları'ndan Toroslar'a ziyaret ederek gözlemledi ve topluluktan doğrudan duyduğumuz hikâyeleri içeriyor. Toplam 74 dakika süren bu belgeselin yönetmenliğini Uğurcan Taylan Adıyaman üstlenirken, senaristliğini Nimet erdem, yapımcılığını Birol Soylu, yaratıcı yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Yolcu Bilginç üstlendi. Anlatıcılar arasında Musa Eroğlu, Sinan Kahyaoğlu ve Orhan Terzioğlu gibi isimler yer alıyor. Belgesel, Nobu Yapım tarafından hazırlandı ve festival sürecine katılmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Filmin ilk uluslararası gösterimi ise Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali’nde gerçekleşecek.