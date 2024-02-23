TAKSAV’ın ‘Sol Siyaset Söyleşileri’ Kozalak’ta

BirGün EGE

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf’ın (TAKSAV) İzmir’deki ‘Sol Siyaset Söyleşileri’ başlıyor. İzmir Buca’da yer alan Kozalak Kültür Kafe’de gerçekleştirilecek etkinliklerde laiklik, yerel yönetim, ekonomik kriz, Ortadoğu’da emperyalizm gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Söyleşilerin ilki SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Feray Aytekin Aydoğan’ın katılımıyla ‘Laiklik ve Mücadele Olanakları’ başlığıyla 25 Şubat Pazar günü saat 15.00’te gerçekleşecek. 2 Mart’ta SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce ve SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel ‘Yerel Yönetimler ve Solun Yerel Yönetimlere Bakışı’ başlıklı söyleşiyi yapacak. Anıl Aba’nın ‘Ekonomik Kriz ve Mücadele’ başlığında 10 Mart’ta yapacağı söyleşinin ardından son olarak BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı 17 Mart’ta ‘Ortadoğu, Emperyalizm ve Mücadele’ başlıklı söyleşi gerçekleşecek.