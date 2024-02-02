Tarihi üçüz bina yenileniyor

BirGün EGE

Bayraklı’nın koruma altındaki tescilli tarihi yapıları arasında yer alan asırlık Üçüz Bina, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından restore ediliyor. Bayraklı Belediyesi'nin Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kabul edilerek başlatılan projesi kapsamda temeli tamamen yenilenen tarihi binada izolasyon çalışmaları bitti. Yıkılan duvarlar onarıldı. Çatısı yapıldı ve kat döşeme işlemleri tamamlandı.

İlk günkü görünümüne kavuşturulmak üzere kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılması planlanan tarihi üçüz binada çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 475 metrekare kapalı alanı olan tarihi yapının 235 metrekare oturma alanı bulunuyor. Zemin artı bir kat olarak aslına uygun şekilde restore edilen üçüz yapının zeminine 12, birinci katına da 9 oda inşa edildi. Projenin yakın zamanda tamamlanıp, hizmete açılacağı belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizin sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Kent kimliğinin oluşmasına değer katacak işlerden biri olarak belediye binamızın bahçesindeki tescilli yapıyı da bu kapsamda yeniden ayağa kaldırmak ve ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Tarihi bina sosyal ve kültürel alanlarda ilçemize değer katacak yapılardan biri olacak” dedi.