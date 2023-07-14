Tescilli Bornova Kınalı Bamyası tezgâhlarda

Bornova Belediyesi’nin tohumdan başlayıp tarladan tezgâha kadar üretimine destek verdiği coğrafi işaret tescilli Bornova Kınalı Bamyası hasadı başladı.

BirGün EGE

Ünü Türkiye’ye yayılan Bornova Kınalı Bamyası’nın coğrafi işaret tescilini alarak, bu önemli tarımsal değerin aslına uygun gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, çiftçilere verdiği desteklerle hasat sevincini yaşattı.

Coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra orijinal tohumların korunması için de titiz çalışma yürüten Bornova Belediyesi, aslına uygun özellikleri gösteren tohumları çiftçilere dağıtarak 20 dönüm alana ekilmesini sağlamıştı. Tohum, tarla sürme, dikim, gübre desteği verilen 7 üreticiye satın alma garantisi de veren belediyenin toprakla buluşturduğu tohumlar ürün verdi.

Yaka, Çiçekli, Karaçam, Gökdere, Çamiçi mahallelerindeki arazilere dikilen Bornova Kınalı Bamyaları hasat edilerek Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin tezgâhlarına ulaştı. Bornova’nın en önemli değerlerinden biri olan Bornova Kınalı Bamyası’nın korunması ve üretiminin devam etmesi için verdikleri mücadelenin sonuca ulaşmasından, vatandaşların satın alabileceği son ürün haline gelmesinden tarifsiz bir mutluluk duyduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Kınalı Bamyası, Türkiye'nin her yerinde ismiyle anılan çok özel bir ürün. Bu nedenle Bornova Kınalı Bamyası’nı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çok yönlü destekler veriyoruz” dedi. Bu süreçte çiftçimize verdiğimiz satın alma garantisinin ne kadar doğru bir karar olduğunu da gördüklerini söyleyen Başkan İduğ, hem tarımsal üretim yapan Bornovalıları desteklemeye hem de Bornova’nın tarımsal ürünlerini koruyup varlıklarını sürdürmelerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.