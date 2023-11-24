Teşvikler talana yaradı

AKP iktidarının dağıttığı teşvikler talanın yolunu açtı. AKP’ye yakın şirketlere aktarılan milyonlar sayesinde Aliağa ve Bergama ilçelerinde tarım arazileri yok edilerek GES projeleri yapılmak istendiği ortaya çıktı.

Aycan KARADAĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Nisan 2023’te onayladığı yatırım teşvik belgelerini alan şirketler çalışmalara başladı. Şirketlerin İzmir’de talan projeleri için harekete geçtiği de açığa çıktı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Aliağa’nın Kalabak Mahallesi’nde ‘Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES)’ yapılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketin, 32 bin 456 metrekarelik alanda yapmak istediği proje tarım arazisi üzerinde yer alıyor. Proje bedeli 26 milyon 913 bin lira olarak belirlendi.

Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösteren Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. de aynı bölgede 20 bin 446 metrekarede “Lisanssız GES” kurulması için çalışma başlattı. Proje alanı yine tarım arazisi içerisinde bulunuyor. Proje bedeli ise 14 milyon 234 bin lira olarak planlanıyor.

Yine kamuoyunda Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösterdiği şeklinde haberler çıkan ve ‘esrarengiz şirket’ olarak nitelendirilen Aga Enerji ise Bergama’da harekete geçti. Şirket, Sağancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan 269 bin metrekarelik tarım arazisi vasfındaki arazide GES kurmak için bakanlığa başvurdu. 227 milyon liralık proje için maliyet belirlendi.

İHYA OLDULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 yılı Nisan ayı yatırım teşviklerinde Bayburt Grup hak kazanmıştı. İzmir’de enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için aynı toplamda 3 farklı yatırım yapacağı belirtilmişti. Şirkete her bir yatırım için ayrı ayrı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 Yatırıma Katkı Oranı ve 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi katkısı ve toplamda 47 milyon 248 bin 521 lira teşvik verilmişti. Özgün Yapı’nın da kentte enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için 3 farklı yatırım gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Şirketin her bir yatırım için ayrı ayrı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 Yatırıma Katkı Oranı ve 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi katkısı ve toplamda 51 milyon 691 bin 751 lira teşvik alacağı duyuruldu. Aga Enerji adlı şirketin ise enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için 2 farklı yatırım yapacağı belirtilmişti. Şirketin her bir yatırım için ayrı ayrı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 Yatırıma Katkı Oranı ve 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi katkısı ve toplamda 32 milyon 624 bin 136 lira yatırım alacağı duyurulmuştu.

İŞÇİ DÜŞMANI ŞİRKET

Bayburt Grup aynı zamanda işçi düşmanlığıyla da biliniyor. Bergama’da faaliyet gösteren Agrobay Seracılık, sendikalı oldukları için yaklaşık 40 işçiyi işten çıkardı. İşçiler 3 aydır direniş gösteriyor.