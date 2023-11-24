Tiyatro Festivali 11’inci kez başlıyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) 1-11 Aralık arasında 11’inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirecek. Festivalde şehrin birçok noktasında oyunlar sahnelenecek.

Mahir KANAAT

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından 11 yıldır düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başlıyor. 1-11 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin bu yılki teması “Dönüşüm” olarak belirlendi. Festivale bu yıl 17’si yurtdışından olmak üzere 183 oyunun başvurduğu açıklandı. Festival boyunca kentin birçok noktasında 26 oyun İzmirlilerle buluşacak.

Festival başvurularının ilk değerlendirmesi Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Kültür insanı Zeynep Altıok, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hülya Savaş, Sanat eleştirmeni Yaşam Kaya ile Yönetmen ve Eğitmen Polat İnangül’den oluşan Seçici Kurul tarafından gerçekleştirildi. Seçici Kurul’un oyunları tema ile bağdaşırlığı, teknik ya da sunum anlamında taşıdığı deneysellik, görsel sunum ve festival sahneleri ile uygunluğuna göre değerlendirdi. Başvurular arasında bu ölçütlere giren çok sayıda oyun olmasına karşın İzmir’de tiyatro oynanabilecek sahnelerin, festival süresinin ve destekçilerin sınırlılığı nedenleriyle, oldukça zorlanıldığı ifade edildi. Festival geçen 10 yıl boyunca yalnızca 2020 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle gerçekleştirilemedi. Gerçekleştiği yıllarda salonların doluluk oranı yüzde 88,7’yi buldu. Festivalin bu 10 yılda 307 tiyatro ekibi, 2 bini aşkın kadar yerli, yabancı sanatçı konuğu, 22 binden fazlası ücretsiz olmak üzere 75 bine yaklaşan izleyicisi oldu. Festival her yıl 100’e varan gönüllü tarafından gerçekleştirildi. İzmir’in dört bir yanından tiyatroya hiç gitmemiş veya gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmayı, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmayı hedefleyen festival, bu 10 yıl boyunca toplam 22 bin 53 kişiyi sosyal sorumluluk kapsamında tiyatro salonlarında ücretsiz olarak konuk etti.

Festival 184’ü profesyonel, 93’ü üniversite topluluklarını da içerecek şekilde amatör, 34’ü yurt dışından farklı ülkelerden gelen yabancı tiyatro ekibi olmak üzere toplam 311 tiyatro ekibine ev sahipliği yaptı. Yan etkinlik olarak 7 panel, 4 söyleşi, 19 atölye, 3 sergi ve 4 konser ile çok sayıda katılımcı ile sanatseverler buluşturuldu. Festival’in kalıcı bir diğer ürünü olan kısa oyun yazarlığını özendirmek amacıyla gerçekleştirilen “Kısa Oyun Yarışması” ise 6’ncı yılını doldurdu.