Tunç Soyer’den Diyarbakır ziyareti: Dört Ayaklı Minare’de

Tunç Soyer, Diyarbakır ziyaretinde Tahir Elçi’nin faili meçhul cinayetle öldürüldüğü Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’ye de uğradı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır’ı ziyaret etti.

CHP’li Soyer, eski Amedspor Başkanı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Selahattin Yıldırım’la birlikte Diyarbakır Barosu’nun eski Başkanı Tahir Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’ye gitti. Soyer, ardından Sur sokaklarını da gezdi.

X hesabından ziyarete dair bir fotoğraf paylaşan Yıldırım bir de şu notu düştü: “Bir toplantı programı için Amed’e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer ile birlikte Tahire Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare ve Sur sokaklarındayız.”