Turgutlu’da modern Cuma Pazarı gün sayıyor

BirGün EGE

Turgutlu’nun uzun yıllardır süregelen önemli sorunlarından biri olan, pazarcı esnafı ve vatandaşları mağdur eden Turgutlu’nun tek açık pazarının yerine yapılan modern Cuma Pazarı projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. İnşaatın hızlı bir şekilde devam ettiği projenin aralık ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Kentte yapımına devam edilen ve başlanan projeleri sık sık yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş ile birlikte Cuma Pazarı proje alanına giderek sürdürülen çalışmaları takip etti.

Cuma Pazarı projesinin son durumu hakkında bilgileri paylaşan Başkan Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği Cuma Pazarı projemizdeyiz. Yaklaşık 5 ay önce başladığımız ve ekonomik değeri 50 milyon TL’yi bulan bir projeyi nihayetlendirme safhasına getirdik. Allah nasip ederse de yılbaşı sürprizi olarak Turgutlu’muza kazandırıyoruz. Yılbaşı hediyemiz Cuma Pazarı, Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.