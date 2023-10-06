Turgutlu’da tiyatro sezonu başlıyor

BirGün / EGE

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, sezonun ilk oyunu için perdelerini açmaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki AKM Yetişkin Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı, Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği “Yakından Kumanda 2” tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Geçen sene ilk defa sahnelenen ve izleyicilerden tam not alan “Yakından Kumanda”nın devamı niteliğini taşıyan, tek perdelik komedi türündeki oyun; televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programları mizahi bir bakış açışıyla işleyecek. Girişlerin ücretsiz olacağı “Yakından Kumanda 2” tiyatro oyunu 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de TUTSO Konferans Salonu’nda sahnelenecek. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Hazırladıkları tiyatro oyunlarıyla büyük ilgi gören, her yaştan hemşehrimizi farklı oyunlarla buluşturan AKM tiyatro ekibimiz yeni sezona ‘merhaba’ diyecek. AKM Yetişkin Tiyatro Ekibimizin sahneleyeceği ‘Yakından Kumanda 2’ oyununu izlemeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.