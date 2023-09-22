Turizmde tehlike çanları çalıyor

Turizmin merkezi Ege Bölgesi’nde sezon sona eriyor. Turizmciler bu sene beklentilerin karşılanmadığını söylüyor.

Aycan KARADAĞ

Yaz turizmi sezonunun sonuna gelindi. Turizmin merkezi olan Ege Bölgesi’nde bu sezon beklentiler karşılanmadı. İktidarın 60 milyon yabancı turist hedefi açıklamasına rağmen, sektörde bu sayıya ulaşılamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240'ını yabancılar, 3 milyon 327 bin 206'sını yurt dışı ikametli yurttaşlar oluşturdu. Turizm temsilcileri otellerde doluluk oranlarının en iyi dönemde bile yüzde 60-70’leri geçmediğini söylüyor.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Dünya turizm pazarında Türkiye’ye turist ihraç eden ülkelerin ülkemize olan dirençlerinde, ekonomik kriz, yüksek enflasyon gibi nedenlerle girdi maliyetlerine gelen astronomik artışlar etkili oldu. Başta Mısır olmak üzere Dubai ve Yunanistan’ın cazip turizm paketleri nedeniyle özellikle Rus turistlerde yaşanan önemli azalma zaten pandemi sürecini iyi yönetememiş, o krizi çok mümkünken fırsata çevirme kabiliyeti bulamamış olan ülkemiz sektörünün tüm dinamiklerini felce uğratmıştır” dedi.

TURİZMCİ ÇOK ZOR BİR SEZON GEÇİRİYOR

Karcılıoğlu, “Bodrum bu 2023 sezonunu 15 Haziran-15 Eylül aralığına sıkışmış bir şekilde tamamladı” dedi ve ekledi: “Mayıs, haziran ve temmuzun ilk yarısında üst segment tesisler doluluk yakalamakta çok zorlandı. Bu ilk dönem kayıplarını eylüldeki ekstra hareketlilikle kapatmaktan da uzak kaldı. Ağustos sonu Bodrum Havaalanı istatistiklerine göre yabancı gelişlerinde yüzde 3 azalma söz konusu. İç pazara hâkim ilk 3 acente yetkilisi ile yaptığımız görüşmelerde sezonun 15 Haziran ve 15 Eylül aralığına sıkıştığını teyit ettiler. Hem talep daralması hem maliyetlerdeki artışlara, vergi yükü artışı da eklenince turizmci çok zor bir sezon geçiriyor.”

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise deprem, seçim ve ekonomideki belirsizlikle birlikte yurttaşların alım gücünün düşmesinden dolayı Çeşme turizminin çok iyi geçmediğini belirtti. Demir, “Ekonomik sorunlardan dolayı tatil yapmak mümkün olmadı. Turizmcileri gurbetçiler kurtardı. Ağustosta moralimiz yerine geldi. Eylül ise istediğimiz gibi gitmedi, pek çok otelimiz ve beachler okullar açılır açılmaz kapandı. Onlar kapatınca, açık olanlarda yüzde 60'larda doluluk oluştu. Eylül ayında, rezervasyonda ciddi değerler olmadı. Eğer piyasada istikrar sağlanmazsa, gelecek sene iyimser olmak mümkün değil. 2024 sezonunu şimdiden tahmin etmek çok zor” diye konuştu.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Başkanı Suat Esin de, “Geçen seneye göre ciddi oranda düşüş yaşandı. Temmuz ve ağustos aylarında otellerin doluluk oranları yüzde 60’ları geçmedi. Turist sayısının yüksek olması bir şey ifade etmiyor. Harcama limiti bu sene çok düşüktü. Bu sene otellerin fiyatları çok yüksekti. Turistler de harcama yapamadı. Geçen yıl sezon kötü değildi. Bunun nedeni pandemi sonrası bir sezondu ve bu yüzden sezon hareketliydi. Bu sene tekrar işler kötüye gitti. Bölgemiz İngiliz pazarına hitap ediyor. Sadece İngiliz pazarıyla bölgeyi kurtaramıyoruz. Alternatifler üretmemiz lazım. Yoksa önümüzdeki dönemler bizim için hüsran olur” ifadelerini kullandı.