Türkiye, Kuşadası Sokak Festivali’nde buluştu

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk tematik sokak festivaline ilgi yoğun oldu. Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarıyla gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali, Ege’ye has yöresel lezzetlerin yanı sıra deprem bölgesinin zengin gastronomi kültürünü de kente taşıyarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Festivalde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen müzik grubu KÖFN sahne aldı.

Festivalde Tarihi Kervansaray’da kurulan sahnede ünlü şeflerin katılımı ile gerçekleşen atölyeler, gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Kuşadası Sokak Festivali, tadım atölyelerinin yanı sıra lezzet duraklarıyla da renklendi. Bu yıl deprem bölgesinin birbirinden lezzetli yemeklerinin ikram edildiği lezzet noktalarından sağlanan gelirle vatandaşlar depremzedelerle de dayanışma olanağı buldu. Kentin 11 farklı noktasına kurulan lezzet duraklarında servis edilen Elazığ Harput çorbası, Kilis öcce, Adıyaman çiğ köfte, Hatay kişir pilavı, Malatya kayısılı kavurma, Şanlıurfa beli kırık pilavı gibi yöresel yemekler yoğun ilgiyle karşılandı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Türkiye’nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev’in, “3 Tenor” isimli konseri festivalin ilgi çeken bölümlerinden oldu. 30 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğindeki konserde seçkin bir repertuvar seslendiren tenorları 5 bin kişi izledi. Konserde alana sığmayan vatandaşlar kaldırım ve yeni belediye binasının bahçesinden konseri dinledi.

Festivalde kentin 9 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi, Pandomim, Grafiti Wall, Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let’s Swing, Pinions, Armillaria tarafından sergilenen gösteriler, festival coşkusunu doruğa çıkardı. Kasım Yaman Arkeo Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar doyasıya eğlendi.

15 BİN KİŞİLİK DEV AŞURE İKRAMI

Kuşadası’nda 3 gün boyunca lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi birleştiren Kuşadası Sokak Festivali, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 60 aşçı tarafından 39 çeşit ürünün birleşiminden yapılan aşure dev kazanda kaynatılarak yaklaşık 12 saat içinde hazır hale getirildi.