Türkmen göreve başladı

BirGün EGE

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Türkmen, mazbatasını 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Emekleri dolayısıyla herkese teşekkür ettiğini belirten CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, “Kemalpaşa için çalışmaya hazırız. Güveniniz için minnettarız. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bu süreci alnımızın akıyla tamamladık. Söz artık başkanımızda” dedi.

Asıl mazbatanın gönlünde olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Biz zaten mazbatayı 31 Mart günü halkımızdan almıştık. Bu mazbata için emek veren herkes benim gönlümdedir. Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kemalpaşa’ya unutulmaz hizmetler gerçekleştireceğiz. Kentin gelişimi, refahı ve huzuru için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Belediye binasına alkışlar arasında giriş yapan Türkmen herkesle tek tek tokalaştı. Başkanlık makamına geçerek görevi Karakayalı’dan teslim alan Türkmen, emekleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.