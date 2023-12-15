‘Turuncu Dayanışma’yla mandalina çürümedi

BirGün EGE

Karaburun’da mandalina, hem festivalin hem de imecenin ortak adı oldu. Karaburun Belediyesi öncülüğündeki kampanyayla üreticinin ürünü dalda kalmadı, sofralardaki yerini aldı. Ağaçlardaki mandalinanın toplanması için belirlenen ilk adres Salman Mahallesi (Köyü) oldu. Karaburun Salman Mahallesi Muhtarı Barış Sevinç de, “Maliyetler çok yüksek olduğu için, üretici hesabı, kazancı kurtarmadığından, üreticilerimizin dalında terk etmek üzere olduğu ürünü, bugün buradaki imece gibi eski yöntemlerle insanların emeklerini birleştirmesiyle ülke ekonomisine kazandırılmış oldu” dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, bugünkü imece çağrılarına cevap veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bu bahçede 3-4 ton kadar mandalina toplandı, bu ürünler kasalarda pazarlarda ve sofralardaki yerini alacak. Ağaçların ne kadar ürünlü olduğu belli. Fakat hava koşulları ve iklim değişikliğinin doluyla birlikte ağaçlar üzerinde yarattığı etkiyi de hepimiz gördük. Bu ürünlerin toplanması gerekiyor. Bugün bir bahçedeydik. Önümüzdeki günlerde de bu imece devam edecek. Eli makas tutan, ağaçtan mandaliina toplayacağına inanan herkesten yardım bekliyoruz. Haydi Karaburun! Birlikte güçlüyüz.”

Karaburun Turuncu Dayanışma Grubu, 15 Aralık 2023 Cuma, sabah 08:30’dan itibaren yine gönüllü kurum temsilcileri, bireysel imece destekçileriyle bu kez Küçükbahçe’deki bahçelerde, ‘turuncu ekmeğe’ sahip çıkmak için buluşacak.