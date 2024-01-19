Ücretsiz kayıt stüdyosu hazır

İzmir Karşıyaka’da müzisyenlerin ücretsiz kayıt alması için oluşturulan Çatı Bostanlı Stüdyosu faaliyete geçti. İlk etapta 500’ü aşan başvuru arasından seçilen 100’den fazla müzisyenin kayıt işlemi yapıldı.

BirGün Ege

Karşıyaka Belediyesi, müzikle ilgilenen gençlerin kayıt alabilmelerini sağlamak üzere kısa süre önce ücretsiz hizmet veren Çatı Bostanlı Stüdyo’yu hizmete açtı. Kayıt ortamı, teknik altyapısı ve uzman ekibiyle profesyonel hizmet veren kayıt stüdyosu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Kayıt stüdyosundan yararlanmak isteyen müzisyenler catibostanlistudyo.com web sitesi üzerinden gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Uzman ekibin ön değerlendirmesinin ardından seçilen müzisyenlere randevu sistemi ile kayıt randevusu e-posta ile iletiliyor. İlk etapta 500’ü aşan başvurular arasından seçilen 100’den fazla müzisyene randevu verilerek kayıt işlemleri başlatıldı. İlk tam kayıt Mehmet Tamer’in ‘İleri Bak’ isimli rap parçasıyla gerçekleştirildi.

Sunulan hizmetin çok değerli olduğunu belirten Mehmet Tamer, “Profesyonel kalitede kayıt imkânı veren bu stüdyo bize verilen değeri gösteriyor. İzmir’de bulunan birçok stüdyodan daha kaliteli bir ortamı ücretsiz olarak kullanıma sunmak bizim için çok önemli. İlk kaydı gerçekleştirmiş olmak da benim için çok güzel bir anı oldu. İleri Bak isimli parçamı single olarak şubat ayı içinde yayınlamayı düşünüyorum. Bu fırsatı sunan Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karşıyaka’da gençlerin sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka’mızın yetiştirdiği rap sanatçısı Anıl Piyancı, genç müzisyenlerin böyle bir stüdyoya ihtiyacı olduğu söyleyerek bu projeyi önerdi. Belediyemizin imkanlarıyla tesisimizi hazırladık, Anıl Piyancı’nın da destekleriyle sponsorların sağladığı teknik ekipmanlarla profesyonel kalitede hizmet veren stüdyomuzu gençlerin kullanımına sunmuş olduk. Uzman ekibimiz ile stüdyomuzda kayıt almaya başladık. Gençlerin bu stüdyoda çok değerli işlere imza atacağına inanıyorum. Emek veren, destek olan herkese teşekkür ederim. Tüm genç müzisyenleri Çatı Bostanlı Stüdyo’ya bekliyoruz” diye konuştu.

ÖDÜLLÜ STÜDYO

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Empclinics Golden Palm Awards-2023’te projeyi hayata geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a “Yılın Sanatta Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü”, projeyi öneren rap sanatçısı Anıl Piyancı’ya ise “Yılın Sanat Köprüsü Ödülü” verilmişti.