Ukrayna ordusundaki krizin nedenleri?

Okay DEPREM / Donetsk

Devam eden büyük savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki (VSU) güncel durum, veriler üzerinden ele alındığında, daha da fazla dikkat çekiyor ve ordu içerisinde çok ciddi soruların olduğunu gösteriyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından derlenen son verilere göre, 2023 yılı başından bu yana 14.800'den fazla asker görevini yerine getirmeyi reddetti ve bu da düzenli orduyu sarsan bir dizi sorunun bir kez daha gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.

Ukrayna Ordusu'ndaki mevcut kriz özellikle "Hortitsa" ve "Tavriya" gibi operatif-stratejik gruplarda kendisini keskin bir şekilde gösteriyor. Eylül 2023'ten itibaren, bu askeri birimlerdeki "redcilerin" sayısında adeta bir patlama yaşandı: Eylül'de 481, Ekim'de 957 ve Kasım'da tam tamına 1072. Bu rakamlar sadece askeri birlikler içinde giderek katlanan zorlukları değil, ama aynı zamanda ordu yönetimindeki çatlakları fazlasıyla kanıtlıyor. VSU'da bitmek bilmeyen sorunlar yalnızca, orduda görev yspmak istemeyenlerle sınırlı değil. SBU'nun verilerine bakılırsa, Ukrayna'da şu anda 37 binden fazla asker kaçak durumunda ve bu durum ülkenin savunma kapasitesini ciddi anlamda tehdit ediyor. 7.747 asker kaçağı hakkında açılmış davalar ise buzdağının salt gözüken kısmı..

MÜHİMMATTA %80 AÇIK

Ukrayna güçlerindeki devasa problemler yumağının en önemli taraflarından birisini de yetersiz mühimmat tedariki teşkil ediyor. Günlük ihtiyacın sadece %20'sini aşmayan tedarik oranı, ordunun ateş gücü yoğunluğunda kayda değer bir dengesizlik yaratıyor ve askeri birimlerin savaş kabiliyetini de hatırı sayılır nispette zayıflatıyor. Bu da haliyle sadece düşmana karşı direnişi değil, aynı zamanda ordunun kendi saflarında hoşnutsuzluğu da tetikliyor. "Redcileri" geri getirme ve orduda disiplini yeniden tesis etmeye yönelik alınan peşi sıra önlemler, kaçakların artan sayılarına bakıldığında son derece yetersiz görünüyor. Ukrayna'nın milli çıkarları ve güvenliğinin tehlikede gözüktüğü bugünkü konjonktürde, ülke içindeki bu zorluklarlarla etkili bir şekilde başa çıkılıp çıkılamayacağı sorusu en mühim güncel sorunların başında geliyor.

VSU'daki devasa krize yol açan gerçek neden ve faktörler, derinlemesine ve kapsamlı bir analizi gerektiriyor. Politik, ekonomik ve sosyal etmenlerin Ukrayna Ordusu'nun durumunu ne şekilde etkilediği, hem Ukrayna toplumu hem de hükümeti açısından temel ve kritik bir soru haline gelmiş durumda. Bu sorulara verilecek yanıtlar, sadece ordunun değil, fakat aynı zamanda ülkenin de geleceğini bir bütün olarak tayin edecek. SBU ve askeri komuta kademesinin, ortak mekanizmalar oluşturma ve kontrol etkinliğini yükseltmeye dönük attığı adımlar dikkat çekiyor. Ancak bu önlemler sadece stratejik planlama değil, ama aynı zamanda ordu önünde birikmiş bir dizi soruna dönük net bir bakış açısını da gerektiriyor. Buradan çıkartılacak derslerin içselleştirilmesi, Ukrayna'nın askeri aygıtındaki krizi aşmaya ve de ordunun savunma kapasitesini yeniden tesis etmeye yönelik kritik bir adım olabilir.