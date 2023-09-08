Uluslararası Zurnazen Festivali tamamlandı

8. Uluslararası Zurnazen Festivaliyle ilgili konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, zurnanın Muğla kültüründeki önemini vurguladı.

BirGün EGE

Dünya’da bir ilk olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Zurnazen bitti. Kentin en önemli kültür öğelerinden biri olan zurnanın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılarak dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan zurnazen festivali her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kentin sadece turizm ve tarım değil aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu vurgulayarak, kültürel öğelerin en önemlilerinden biri olan zurna sanatını dünyaya duyurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gürün, “Zurnanın festivali mi olur gibi birçok eleştiri yapıldı. Ancak şu an baktığımızda festivalin kendine özel bir kitlesi oluştu ve bu her yıl artarak sürüyor. Vatandaşlarımız farklı şehirlerden, ilçelerden, yurtdışından festivalimize geliyorlar. Vatandaşlarımızın zurna sanatına göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu ediyor ve doğru iş yaptığımızı gösteriyor. Kültürel öğeleriyle ön plana çıkan kentimizde sadece çalgı değil, yemek, ören yerleri, kıyafetleri ve yaşam tarzları ile daha tanıtılacak çok farklı olgular var. Biz de tüm bunların tanıtılması ve kültür kenti Muğlamızın her alanda öncü şehir olması için gayret ediyoruz. Bunu yaparken de ülkemizin içinde bulunduğu özellikle ekonomik sıkıntıların getirdiği stresin zurnazen gibi bir eğlence festivaliyle bir süre de olsa unutulmasını ve vatandaşlarımızın gülümsemesini sağlamayı da amaçlıyoruz. Ancak biz ‘Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır, ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyen Atatürk’ün evlatlarıyız. Her tür olumsuzluğa karşı aydınlık yarınlara birlikte ulaşacağız” dedi.