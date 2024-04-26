Üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk

BirGün EGE

Üniversite öğrencileri Uşak’ta anasınıfı öğrencileriyle buluştu. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4. sınıf öğrencileri Begüm Sağol ve İsmihan Beyza Katrancı, Sosyal Sorumluluk Kampanyası dersi kapsamında anasınıfı öğrencilerini ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilinçlendirdi.

Üniversite öğrencileri etkinlik kapsamında ilk olarak 15 Nisan ve 17 Nisan’da Uşak Merkezde bulunan TOKİ İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler düzenledikleri etkinlikte çocuklara önce ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verdikten sonra iki adet eğitici ve eğlenceli animasyon izlettiler.

Animasyonun ardından küçük öğrencilerin sorularını yanıtlayan üniversite öğrencileri, çocukların düzenli diş fırçalamalarını takip edebilmek için oluşturdukları bir aylık çizelgeyi dağıttılar. Öğrenciler çizelgenin yanı sıra çocuklara birer tane de diş fırçası hediye etti.