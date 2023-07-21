Üniversiteden LGBTİ+ bayrağı soruşturması

BirGün EGE

Uşak Üniversitesi, 17 Temmuz’da yapılan mezuniyet töreninde LGBTİ+ bayrağı açan öğrenciyi hedef alarak hakkında resmî işlem başlatıldığını duyurdu. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan öğrenci, LGBTİ+ bayrağı açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Üniversitenin Basın Danışmanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan açıklamada LGBTİ+ bayrağına ‘paçavra’ ifadesiyle hakaret edildi.

Üniversite tarafından yapılan açık lamada, “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırsında mezun öğrencilerden biri kıyafetinde gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkânsızdır. Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır” denildi.