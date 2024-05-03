Üreticilere 50 bin adet fidan dağıtıldı

BirGün EGE

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında üreticilere 50 bin adet fide ve tohum desteği verdi. Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye meclis üyeleri, yerli üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Domates, biber, patlıcan çeşitleri olmakla birlikte yerli çiçek fideler (selluka, kadife, zinya, şebboy), fidan olarak da incir (bardacık, sakız), nar (kadı), asma (razakı, sultani, pembe çekirdekli), tohum olarak acur (topan, uzun), yerli karpuz, yaz-kış kavunu, kınalı bamya dağıtıldı. Her zaman yerli üreticilerin yanında olduğunu belirten Denizli, çiftçilere destek çalışmalarının artarak süreceğini söyledi. Fidan desteğinden faydalanan çiftçiler de Denizli’ye teşekkür etti.