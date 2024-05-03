Urla Enginar Festivali başlıyor

Birbirinden güzel enginar lezzetlerine Urla’nın kadim mutfak kültürünün eşlik edeceği atölyeler, söyleşiler, müzik dinletileri ve özel etkinliklerle zenginleşecek festivalde sevilen grup Yeni Türkü de sahne alacak.

BirGün EGE

Bir yandan tarım üreticisini desteklerken bir yandan da yerel lezzetleri dünyaya tanıtarak İzmir turizmine katkı sağlamayı hedefleyen Uluslararası Urla Enginar Festivali, “Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor” davetiyle başladığı yolculukta bugün 10’uncu kez dünyaya kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Urla Ziraat Odası ve Urla Kent Konseyi paydaşlığında hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü uluslararası festival, cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Birbirinden güzel enginar lezzetlerine yöresel yemeklerin eşlik edeceği, atölyeler, söyleşiler, müzik dinletileri ve özel etkinliklerle zenginleşecek festivalin ikinci gününde sevilen grup Yeni Türkü de sahne alacak. Doğal Sofra Urla Derneği çatısı altında sağlıklı ve doğal yiyeceklerin yanı sıra, takıdan giysiye dekoratif ürünlerden hediyelik eşyaya el emeği, göz nuru ürünler de stantlarda ziyaretçilerle buluşacak. Bugün sabah stantlar kurulurken festival açılışı saat 16.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Traktörleri ve üretim araçlarıyla hasatlarının gururunu taşıyan üreticilerin, etkinliklere katılacak eğlenceli grupların yer alacağı kortej ve açılış konuşmalarının ardından gösterilerle renklenecek festival, ilk gününde “Vourla” kitap söyleşisi ve Merve Taktakoğlu’nun solist olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri ile devam edecek.