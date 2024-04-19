Urla’da 4,5 yıl sonra meclis toplandı

BirGün EGE

Urla Belediyesi’nin 2024 - 2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan başkanlığında, Urla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıda Meclis Birinci Başkan Vekilliği’ne Prof. Dr. Mesut Önen, Meclis İkinci Başkan Vekilliği görevine Dinçer Gözmen, Katip Üyeliğine Semiha Okumuş ve Ali Rıza Duran, Encümen Üyeliğine ise Kemal Ocak ve Levent Özgünergin seçildi.

Açılışta konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan; “Dört buçuk yılın ardından bugün burada, birlikte çalışacağımız yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu dönemde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için bir araya geldik. Bizim için önemli olan her kararı, ilçemizin geleceği ve halkımızın refahı doğrultusunda almak olacaktır. 5 yıl boyunca sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.