Urla’nın yarınına ipotek konuluyor

Kayyum’un yönettiği Urla Belediyesi, 33 dönümlük denize sıfır araziyi 10 yıllığına kiraya vermek istiyor. Kayyum söz konusu kararı savunurken, yurttaşlar tepkili: Urla’nın 10 yıllık geleceğine ipotek koyuluyor.

BirGün EGE

Kayyum ile yönetilen İzmir’in Urla ilçesinde, 32 bin metrekare belediye arazisi seçime 90 gün kala ‘Park Urla’ adı altında 10 yıllığına kiralanmak isteniyor. CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Zeynep Altıok ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, konuyu kamuoyuna taşıması sonrası kayyumun kiralama çalışması tepki çekti.

Yaşanan gelişmeler sonrası yurttaşlar, Urla Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bizler yeni yıla girmenin sevincini umudunu taşırken bu belediyenin içinde birileri 2024’ün ilk icraatı olarak bir kiralama işine girişmişler. Üçüncü kayyum dönemimde 3 aylık süreyi fırsat bilenler, batan geminin malları bunlar düşüncesi ile giderayak Urla’mızın 10 yıllık geleceğine ipotek koymaya çalışıyorlar” denildi.

GARİP SAVUNMA

Tepkiler sonrası kayyum açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, şunlar belirtildi: “Kapımız herkese açık. Herkesi dinlemeye hazırız. Asıl aday adaylarımız Park Urla ile ilgili ne düşünüyor? Tesisleri kendileri ihale etmeyecek mi ya da otel mi yapacaklar ya da geleceğini nasıl tayin edecekler.”

KARARI URLA HALKI VERİR

Kayyumun açıklamalarına ise CHP Urla Belediye Başkan aday adayı Zeynep Altıok, “Kararı Urla halkı verir” dedi ve ekledi: “Kimin çıkarına olduğu tartışmalı bir projeyi tamamlamak iyi niyetli bir yaklaşım olsa, 3 ay sonra yapılacak seçimden önce seçilecek başkanın elini kolunu bağlayacak ve onu seçenlerin beklentilerini boşa düşürecek bu ihaleyi hiç yapmazdı. Urla kaymakamı Mustafa Gözlet üçüncü kayyum olarak görev süresinin üçüncü ayı dolmadan ve yönetimi devredeceği 3 ayı da beklemeden kendisinden önceki kayyumun Urla halkının tercihlerini umursamaksızın -halkın yüzde 68 gibi yüksek bir oranla yetkilendirdiği- belediye meclisini de yok sayarak müteahhitlerle ruhsat ve imar alışveriş projesi olan ‘Park Urla’ ile ilgili ilçe örgütümüzün itirazlarına yanıt vermiş. Yanıt verirken de ‘daha önce başlayan projeleri halk yararına bitiriyoruz’ diyor. Kimin çıkarına olduğu tartışmalı bir projeyi tamamlamak söz ettiği gibi iyi niyetli bir yaklaşım olsa en başta 3 ay sonra yapılacak seçimden önce yeni seçilecek başkanın elini kolunu bağlayacak ve onu seçenlerin beklentilerini boşa düşürecek bu ihaleyi hiç planlamazdı.”

Altıok, “Kendi yönetiminden çıkacak bir kararla Urla halkının kaderine bir değil iki seçim süresi boyunca hükmetmeye niyetlenmezdi. Yanı sıra açıklamasında ‘halk ve bizim nezdimizde açıklanması gereken soru aday adaylarının bu alanda ne yapacağıdır’ diye sormuş. Bu cümle de sadece haklı itirazları geçiştirmek için bir açıklama yapıldığını açıkça gösteriyor. Mustafa Gözlet’in kimseye danışmadan imara açılarak, binalar inşa edilerek, deniz kıyısında doğayı betonla yarıştıran bu alanın kaderini CHP’den 50’ye yakın aday adayından alınabilecek 50 farklı yanıtı merak ederek sorduğunu düşünmüyorum. Mesele aday adaylarını ayrıştırarak CHP içinde de bir polemik yaratmak olabilir. Zira kimi aday adaylarının kendisine açık mektupla fon başvurusu ile iş birliği teklifi de bulunuyor. Yani farklı yaklaşımlar olacağı bu kadar açıkken ortaya atılan soru tartışmayı farklı yere çekerek geçiştirmeye odaklı görünüyor. Söz konusu karar aday adaylarının değil katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışı gereği Urla halkının olmalıdır. Bu karar 2024 yerel seçimlerinde halkın tercihiyle göreve gelecek başkanın da kendi başına değil halkın seçtiği belediye meclisine Urlalıların, STK’ların, muhtarların, platformların görüşleri alınarak getirilecek projeye ortak akıl ve demokrasi ile alınmalıdır” ifadelerini kullandı.