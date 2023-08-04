Uşak’ta öğrenci biletine yüzde 80 zam yapıldı

BirGün EGE

Uşak Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çakın yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın şehir içerisinde toplu taşıma yapan halk otobüsleri için zam talebi görüşüldü.

Öğrenci biletinin 5 lira, sivil biletin ise 7,5 lira olarak uygulandığı Uşak’ta, yeni zamla beraber öğrenci binişi 9 lira, sivil binişi ise 12 lira oldu.

Uşak’ta toplu taşıma 197 otobüsle sadece özel sektör tarafından yapılıyor. Yeni fiyat tarifesinin Belediye Meclisi kararından sonra Uşak valiliği tarafından onaylanmasıyla uygulanacağı öğrenildi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, haziran ayında öğrenci 5 lira, sivil 7,5 lira toplu taşıma fiyatlarının öğrenci 7,5 lira, sivil 10 lira olması için başvurmuş, akaryakıta gelen zamlar yüzünden de bu talebini öğrenci 10, sivil 12,5 lira olarak güncellemişti