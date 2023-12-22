Vaatlerin yüzde 93’ü gerçekleşti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları paylaştı. Gümrükçü 2019 yılında yola çıktığı dönemde açıkladığı beyannamedeki projelerin yüzde 93’ünü gerçekleştirdiğini söyledi.

BirGün EGE

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2019 yılında göreve başladığı günden bugüne kadar geçen süreci değerlendirdi.

Seçim döneminde verdiği sözlerin büyük bölümünü gerçekleştirdiğini belirten Gümrükçü, “2019 yılında Türkiye’deki tüm CHP’li belediyeler 12 maddelik seçim beyannamesi ile yola çıktı. Sonra biz aday olunca 16 maddelik seçim beyannamesi ile Çiğlilerin karşısına çıktık. Seçim döneminde gerçekleştirmeyi vaat ettiğimiz projeleri yüzde 93 oranında başardık. Çiğli'de dönüşüm zamanı diye sloganlarla karşınıza çıkmıştık. Belediyenin güçlü olması için ekonomisinin güçlü olması lazım demiştik. Bizim yaptığımız aslında Çiğli Belediyesi özelinde ekonomik devrimdir” dedi.

2018 yılında 166 milyon liralık belediye bütçesinin olduğunu dile getiren Gümrükçü, “2022 yılında bu bütçe 506 milyon 600 bin liraya çıktı. Yani 3 kat arttı. 2023 yılında ise 1 Aralık itibariyle kasaya 778 milyon lira para girdi ve bu yılı 800 milyon liradan fazla bir bütçeyle kapatacağız. Yani göreve geldiğimizden beri geliri 5 kat artırmış olacağız” diye konuştu.

Sürekli olarak artan enflasyondan etkilendiklerini vurgulayan Gümrükçü, “Göreve geldiğimizde ayda 6 milyon lira personel maaşı ödüyorduk. 2023 yılında 36 milyon lira ödüyoruz. Gelirlerimiz 5 kat artarken personel gideri 6 kat artınca dengeyi kurmakta zorlanıyoruz. Biz çünkü aynı zamanda hizmet etmekle de yükümlüyüz. İller Bankası’ndan belediyelere bir pay gelir ve bu payla memur ile işçilerin maaşı ödenir. Toplanan vergilerle de hizmet üretilir. Biz 6 milyon lira maaş öderken İller Bankası’ndan 2 milyon lira pay geliyordu. Şu anda ise 36 milyon lira maaş ödüyoruz ama İller Bankası’ndan 16 milyon lira geliyor. Bir her az yaklaşık 20 milyon liralık bir açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu da zorlayıcı bir faktör oluyor” ifadelerini kullandı.

“ÖN SEÇİMLE BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM”

İki dönem aday olmak istediğini daha öncede söylediğini belirten Gümrükçü, “Çiğli dinamik bir şehir. Aday adaylığında 20'li arkadaşımız var. İsimleri değil de yönetimi konuşmamız lazım. Aday sayısını değil de yöntemi konuşmamız lazım. Ben 2019'da açıklandım. Bir konuşma yaptım ilk resmi adaylık konuşmam olarak. Dedim ki benim siyasi hedefim 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapmak. Bizim 3-6 aylık periyotlar ile yaptırdığımız anketler var. Yüzde 58 ila 63 oranında memnuniyet oranı gördük. CHP’nin oyunun düşmediği aksine arttığı ilçe Çiğli. Ben ön seçimde belediye başkanı olmak istiyorum. Biz CHP'liyiz, CHP'nin, İzmir'in geleneğinde ön seçim var” dedi.