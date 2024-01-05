Virüslere karşı maske kullanın

Covid-19 ve varyantları, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğu arttı. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ayhan, enfeksiyonların yaygınlaştığını ve maske kullanımının şart olduğunu vurguladı.

Berkay SAĞOL

Yaklaşık 4 yıldır birçok ülkeyi ve insanı etkisi altına alan Covid-19’un ortaya çıkan JN.1 varyantı dünyada etkisini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen Covid-19’un bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı.

Öte yandan soğuk havanın etkisi, kapalı mekânlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle ülke genelinde grip, nezle, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer de bu kış, Covid vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceği uyarısında bulunuyor.

KORUYUCU AŞILAR ŞART

Hastalık vakalarının artmasında birçok etkenin olduğunu vurgulayan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Yüce Ayhan, “Covid-19 vakaları kadar grip virüsleri çok yaygın. Eski pandemik kökeni domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü artık normal enfeksiyon olarak görülüyor. Bu virüsler soğuk algınlığına göre biraz daha ağır seyrediyor. Çocuklarda ise bu dönem RSV denilen solunum yolu enfeksiyonu yaygın. İzmir’de covid dışı virüslerde ciddi bir yaygınlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı ortamlarda yakın temas içinde olduğumuz için bulaşma hızı artıyor” dedi. Pandemi döneminde maske kullanımının çok yaygın olduğunu ve o dönemde enfeksiyonların kolay bulaşmasının önlendiğini hatırlatan Ayhan, bu dönemde ise maske kullanımının azaldığını ve vaka sayılarının arttığını söyledi.

Covid-19’un JN.1 varyantıyla ilgili de bilgi veren Ayhan, “Türkiye’de hangi varyantın olduğuna dair bilgi sahibi değiliz. Sağlık Bakanlığı kendi kurumsal yapısı içinde bu verileri topluyor. Artık Covid-19 testi bile birçok hastanede yapılmıyor. Ortaya çıkan vakaların hangileri Covid onu net olarak bilemiyoruz. Hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış oranlarında pandemi döneminde olduğu kadar yüksek olmasa da artış yaşanıyor. Bu yüzden yaygın olarak test ve varyant analizi yapılmalı. Dünya genelinde bazı veriler var ama Türkiye’deki durumu bilmiyoruz. Pandeminin en başından beri söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı verileri şeffaf bir şekilde açıklamalı” diye konuştu. Ayhan şunları söyledi: “Bulaştırıcılığı önlemenin yolu, toplu yaşam alanlarında, kamusal alanlarda ve özellikle ulaşım araçlarında maske, mesafe ve hijyenden geçiyor. Solunum yolu hastalığı açısından risk altında olanlar, astım ve KOAH hastalığı olan kişiler kesinlikle maske kullanmalı. Toplumun pandemi sonrası rahatlıktan vazgeçmesi gerekiyor. Mevsimsel enfeksiyonların risk grubunda olduğu aşı programları var. Koruyucu aşıların zamanında ve hedef kişilere yapılması gerekiyor.”

∗∗∗

TTB’DEN ACİL ÇAĞRI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yoğun şekilde artış gösteren ve hastane acillerinin dolmasına neden olan salgınlar nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı’na geçen hafta bir yazı gönderdi. TTB tarafından bakanlık ile Türk Hava Yolları, TCDD, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na gönderilen yazıda, ücretsiz maske dağıtımı ve maske kullanımına teşvik gibi önlemlerin alınması istendi.