Viyolonsel sanatçısı ‘Adasu Akın’ rüzgârı

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi tarafından İzmir’in sanat ve edebiyat yaşamına kazandırılan Uluslararası Homeros Festivali’nde sesi, yeteneği ve sahne performansıyla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın, büyük beğeni topladı. Başarılı sanatçıyı dinleyenler arasında yer alan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de Adasu’yu tebrik etti. Genç ismi sadece Bayraklı, İzmir ve Türkiye’nin değil dünyanın tanıması gerektiğini ifade eden usta sanatçı, bu konuda destek olacağını müjdeledi.

İzleyenler 23 yaşındaki genç yetenek için, “Bayraklı’dan bir yıldız doğdu. Mütevazılığı, azmi ve başarılarıyla çok daha iyi yerlere gelecek” yorumunda bulundu.

Ortaokul ve liseyi Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda okuduktan sonra Conservatorio Arrigo Boito di Parma’yı birincilikle kazanarak, İtalya’da viyolonsel eğitimini sürdüren ve tam puan ve övgü puanı ile lisans eğitimini tamamlayan Adasu Akın, yüksek lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi’nde tam burslu olarak sürdürüyor.

Genç sanatçı Adasu Akın, “Anadolu ezgilerini yaşatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. İtalya’da eğitim görürken de türküler söylediğimde çok etkileniyorlardı ve yaşlı gözlerle tekrar okumamı istiyorlardı. Müziğin birleştirici ve evrensel gücü buradan geliyor. Amacım bu kadar severek yaptığım bir işi insanlarla paylaşıp müziğin duygusunu onlara da aktarmak” diye konuştu.