Volkswagen’den halka arz kararı

Konuya yakın kaynaklar, Alman otomobil üreticisinin büyük ölçekli batarya üretimi konusundaki şüpheleri nedeniyle batarya biriminin halka arz planından vazgeçtiğini belirtti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen batarya biriminin halka arzından vazgeçti.

BloombergHT’nin haberine göre şiketin bu sene veya gelecek sene PowerCo'nun halka arzı veya hisse satışının öncelikler arasında olmadığı ifade edildi.

Kaynaklar, durumun şimdilik belirsiz olduğunu, piyasalarda iyileşme olursa planın yeniden hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Bloomberg'in verilerine göre 2023 yılı yüksek faizler nedeniyle halka arzlar açısından 10 yıldan uzun sürenin en kötü yılı oldu.

Fransız otomobil üreticisi Renault da azalan iştah nedeniyle dün elektrikli araç birimi Ampere'nin halka arz planından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Karar, otomobil sektöründe değişen teknolojilerin neden olduğu belirsizliklerin otomobil üreticileri için risk teşkil ettiğini gösteriyor.