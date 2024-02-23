Yapay zekâ ile insanın aşk hikâyesi sahnelendi

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Martı’nın En Güzel Parçam 2042 oyunu sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Gaziemirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Belediye Başkanı Halil Arda ile sanatçı Erdal Özyağcılar birlikte izledi. Zeynep Özyağcılar’ın tek kişilik performansıyla sahnelediği ve 2042 yılında geçen oyunda, insanların teknolojiyle ilişkileri ve yapay zekâ insan aşkı işleniyor.

Kayhan Berkin’in yönetmenliğini yaptığı oyunda toplumun kadınlara biçtiği roller de eleştirel bir şekilde ele alınıyor. Zeynep Özyağcılar’ın muhteşem performansıyla seyirciden tam not aldığı oyuna, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Berna Laçin, Zuhal Gencer Erkaya, Gözde Çetiner, Fatih Sönmez, Cem’i Burak Demir dış ses olarak katkı koyuyor. Ekrandaki spikeri canlandıran Aydın Şentürk ile karakterin en yakın arkadaşını Ceysu Aygen ise video görüntüyle oyuna katkı sağlıyor. Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar’a anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bir kadını anlamak için birazcık insan olmak yeterli. Beş yıl boyunca bu sahnede birçok oyun izledik ama Zeynep Özyağcılar’ın performansı bir başkaydı ve çok güzeldi. Oyundan çok etkilendim ve çok dersler çıkardım. Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.