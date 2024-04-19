YAŞAM’ın tecrübesi Karabağlar’da büyüyecek

BirGün EGE

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Muammer Akar Mahallesi Barış Selçuk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin (YAŞAM) müzik çalışmasına katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Kınay, Karabağlar’da çalışmaları ve güzel bir yaşamı birlikte paylaşacaklarını vurgulayarak, “Sizlerin bu deneyimleri bizim diğer dostlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, emeklilerimize, emekçilerimize ışık tutacak. Hayattaki deneyimlerimiz, yaş almışlıklarımız, o yaşları alırken yaşadıklarımız hayatımızdaki en büyük değerler. Bizler Karabağlar’da bu değerlere sahip çıkarak, bunun önemini ve anlamını bilerek tüm bu emeklerimizi herkesle paylaşarak 5 yıl geçireceğiz” dedi.

Burada gerçekleşen etkinlikte bulunmanın, bu anları büyütmenin ve paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Kınay, kadın bir belediye başkanı olarak, hep birlikte daha güzel zamanları paylaşmanın, bu alanları çoğaltmanın, herkesin birlikte ve beraber olduğu, hiç ötekileşmenin olmadığı, tam tersine güçlerini birleştirdikleri bir süreci yürüteceklerini ifade etti. Konuşmanın ardından yurttaşlarla sohbet eden Kınay, onlarla birlikte zeytin ağacı dikti.