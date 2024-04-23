Yaşanabilir bir çevre çocukların hakkı

Doğa ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, 22 Nisan Dünya günü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Çidem, peş peşe gelen bu iki günün çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek için önemine dikkat çekti.

Çidem şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 23 Nisan’ı Bayram olarak çocuklara hediye etti. Gelecek nesillerimizin bayramında onlara yaşanabilir bir çevre bırakma hepimizin anayasal görevi olup, insan olarak da sorumluluğumuzdur.

Çocukların nefes aldığı ormanlarımızı, yaşam kaynağı olan sularımızı, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için kirletilmemiş tarım topraklarımı fakatsız, amasız, ancaksız korumak zorundayız. Bunları koruyup, çocuklara bırakırsak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok daha değerli ve anlamlı olacaktır. Dünya gününde dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bu bayramın gelecekte de kutlanması için hepimiz, seçilmişler, atanmışlar bu bilinç ve sorumlulukla eylem planlarını hazırlamalı ve karar vermelidir. Koruma ve kullanma dengesi gözetilmeden günlük çıkarlar uğruna karar vermek yerine gelecek nesiller adına karar vermek gerekir.

Altın, gümüş, gibi madenlerin yerine hangisinin daha değerli olduğuna karar verilmeli. Madenlere mi yoksa çocukları ve onların geleceğini mi seçeceğiz, bir karar vermeliyiz. Gelecekte sağlıklı ve temiz bir çevrede, 23 Nisanları ve Dünya günlerini kutlamak en büyük bayramımız olacaktır.”