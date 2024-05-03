Yemişler, içmişler, faturayı ödemeyi bize bırakmışlar

AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 574 milyon 884 bin lira olduğu ilan edildi. Başkan Burcu Köksal, “Eski yönetim belediyede yemiş, içmiş faturaların ödenmesini bize bırakmış” dedi.

BirGün EGE

Yerel seçimde yüzde 50,7 oy ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 574 milyon lira olduğunu açıkladı. Belediyenin borçlarını belediye binasına asan ve şehrin çeşitli yerlerindeki billbordlarla da halka duyuran Köksal, “Söz verdiğimiz gibi giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacak, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, “Belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak yönetimi teslim aldığımız gün itibarıyla mevcut borç tablomuzu, gerek binamızın dışına; gerek billboardlara; gerekse şehrimizin muhtelif bölgelerine asarak ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız; 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 liradır. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrı ile her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacak, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Afyonkarahisarımızı daha yaşanır kılmak için gerekli yatırımların yapılmasını teşvik edeceğiz” dedi.

‘ŞEFFAF YÖNETİM’

“Yemiş, içmiş, faturaların ödenmesini bize bırakmışlar” diyen Köksal, şunları söyledi: “Bu yüksek borcu halleder, bütün vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet ederiz. Tekrar söylüyorum; belediyenin gelirlerini üç beş kişiye ya da Suriyelilere değil bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım. Bundan sonra bir kişinin, bir grubun, bir zümrenin menfaati değil, belediyemizin, Afyonkarahisarımızın menfaatleri esas alınacaktır. Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Afyonkarahisar’ı hak ettiği noktaya getirmek için.”