Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği 5 Mayıs’ta

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve yerli tohumu geleceğe taşımak adına Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nin beşincisini düzenliyor. Şenlik, 5 Mayıs Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda saat 15.00’da gerçekleştirilecek. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde tohum takasın yanı sıra halk oyunları gösterileri, çocuk dans gösterileri, müzik dinletisi, çocuklar için el sanatları etkinlikleri, yarışmalar ve skeçler düzenlenecek.

Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde; Turgutlu’da yetişen ve lezzetiyle adından söz ettiren Dumanlı Papaz Erik Hasadı etkinliği de yapılacak. Dumanlı Papaz Erik Hasadı etkinliğinde “En Güzel Erik Yarışması” gerçekleştirilecek.

Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü 2 bin liralık mazot, ikincilik ödülü 1000 liralık gübre, üçüncülük ödülü ise 1000 liralık zirai ilaç çeki takdim edilecek. “En Güzel Erik Yarışması”na katılmak isteyen katılımcıların, yarışmaya katılacak oldukları eriklerle birlikte 8 Mayıs Pazar günü saat 15.00’de Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda olmaları gerekiyor.

‘GELECEĞE SAĞLIK’

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu yıl Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) işbirliği ile Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’mizin beşincisini düzenleyeceğiz. Bu etkinliğimizle Turgutlu’da hem üreticilerimizi yerli tohuma yönlendirmeyi hedefliyor hem de geleceğe sağlık bırakmak istiyoruz. Tohumları gelecek nesillerimize aktarmakta kararlıyız. Aynı zamanda geçen yıllarda bir ilke imza attığımız Dumanlı Papaz Erik Hasadı En Güzel Erik Yarışması’nın ikincisini yapacağız. Turgutlu’da yetişen dünyaca ünlü bu eriğimizi herkese tanıtacağız. Gün boyu birbirinden farklı ve renkli etkinliklere imza atacağımız şenliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.