Yerelin demokrasisi?

Nüfusun çoğunluğunun olduğu kent yönetimlerine temel hizmetlerin sunulması, refah devleti uygulamaları ve sosyal politikaların gerçekleştirilmesinde sorumluluk yüklüyor.

Doç. Dr. Anıl AL REBHOLZ - Yazar

Şimdi iktidarda olan parti, 22 yıl önceki seçimlerde otoriter devletçi cumhuriyet rejimin mirası olarak gördüğü sistemde kendisini “sivil toplum-devlet karşıtlığı” üzerinden sivil toplumun demokratik alanında konumlandırıyordu. AKP bu hamlesiyle hâlâ bugün de ekmeğini yediği önemli bir söylemsel koz edinmişti. Bu söylemsel pozisyonlanma sadece AKP’yi demokrasinin ve ‘yerelin’ temsilcisi demokratik bir aktör olarak göstermiyor aynı zamanda rakiplerini de antidemokratik otoriter devletçi söylemsel konuma hapsediyordu. Peki, gerçekten merkez (devlet) antidemokratikken yerel ve yerelin aktörleri, doğaları gereği(!) sivil ve demokratik olanı mı temsil eder yoksa yerel ve merkez arasındaki ilişkiler ikili karşıtlıktan ziyade daha katmanlı bir modelle mi anlaşılmalıdır?

ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK

Giderek kentleşen dünyada ve Türkiye’de nüfusun büyük bir oranı şehirlerde yaşıyor. Bu oran Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılında Türkiye için yüzde 77. Bu da nüfusun büyük bir çoğunluğunu barındıran kent yönetimlerine ve yerel yönetimlere temel hizmetlerin sunulması, refah devleti uygulamalarında ve sosyal politikaların hayata geçirilmesinde büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yerel yönetimlere yapılan vurgu hem Türkiye hem dünya siyasetinde devlet-sivil toplum karşıtlığında sivil aktörlere ve STK’lara yapılan vurgu ile de örtüşüyor. Adem-i merkeziyetçi yaklaşım bu anlamda; Yeni Sağ’ın 1980’lerden beri süregelen liberalizasyon ve özelleştirme atağı eşliğinde geleneksel olarak kabul görmüş devletin sosyal politikaların mimarı ve toplumsal reformların baş aktörü olma fikrinin altını oyuyor.

Adem-i merkeziyetçi yönetim anlayışı merkezi hükümet organlarından yerel hükümetlere yetki aktarımı, bütçe ve karar alma süreçlerinde yerel hükümetlerin geniş yetki ve özerkliğini öngörüyor. Buna göre, yetkinin yerel organlara devredilmesiyle merkezi hükümetin ve aktörlerinin iş yükünün azalacağı, yerel halkın o bölgeye özgü ihtiyaçlarına uygun planlama yapılabileceği, yerel yönetimin aktörleri arasında daha iyi bir eşgüdüm sağlanabileceği ve yerel katılımın desteklenmesi sayesinde daha şeffaf ve hesap verebilirliğin artacağı bir yönetimin oluşacağı varsayılıyor. Yerel yönetimler de bu çerçevede devlet adına demokratik katılımcılığı sağlayabilecek en uygun aktörler olarak görülüyor.

KENTSEL YÖNETİŞİM

Adem-i merkeziyetçilik ve demokratikleşme söylemlerine paralel olarak devletin rolü gerileyince, barınma, sağlık, eğitim gibi temel hizmet ve ihtiyaçların karşılanıp istihdam yaratılmasında vurgu kentsel yönetimlere kayıyor. Hizmetlerin sağlanmasında devlet ve merkezi hükümet kurumlarının tek başına yeterli ve etkin olamadığı tespitinden hareketle sivil toplum, STK’ler, özel kuruluşlar, piyasa ekonomisi ve kent yönetimleri arasındaki işbirliği vurgusu giderek öne çıkıyor ki bu da bizi kentsel/yerel yönetişim (urban/local governance) kavramına getiriyor. Kentsel yönetişim; kişilerin, kamusal ve özel kuruluşların ve sivil toplum aktörlerinin kent yönetimi ile birlikte yaşadıkları kentlerin meselelerine dair çatışan ve farklı çıkarların müzakeresini de içeren bir yönetim ve planlama süreci. Adem-i merkeziyetçi söyleme benzer şekilde kentsel yönetişim de halka sürdürülebilirlik ve verimlilik esasında bir hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi ve demokratik bir süreç için yerel yönetimler, özel sektör ve STK işbirliğini öne çıkarıyor.

TÜRKİYE TİPİ REFAH REJİMİ

Adem-i merkeziyetçiliğe vurgu, devletin sosyal hizmet tedarikinde rolünün gerilemesi, özel piyasa- kamu iş birliğinin öne çıkması gibi olgulara paralel ve bunlarla uyumlu olarak AKP hükümetleri sırasında Türkiye’nin refah rejiminde, kamu kurumlarından çok aile, STK’ler, hayır örgütleri, komşuluk ve yerel topluluk ağları ile siyasi aidiyetler ve üyelikler merkezi bir rol oynuyor. Güneydoğu Avrupa Refah Rejimleri[5] alt kategorisinde sınıflandırılan Türkiye tipi refah rejimi bu anlamda toplumsal muhafazakarlık-neoliberalizm bileşimi, ya da İslam referanslı muhafazakâr liberalizm olarak da tanımlanıyor. Bu tip refah rejiminde toplumsal muhafazakâr değerlerle uyumlu olarak vatandaşların/bireylerin işsizlik, hastalık ve yaşlılık gibi sosyal güvencelerinin sekteye uğradığı durumlarda, devlet ve piyasa mekanizmalarının yanında, özellikle aile, yerel dayanışma ağları ve STK’ların rolü vurgulanıyor.

Peki, AKP’nin bu aile, STK’lar, hayırseverlik ve yerel ağlara yaslanan; hak temelli sosyal devlet anlayışından çok enformel gönüllülük, dayanışma ve hayırsever yardımlaşmanın vurgulandığı refah devleti anlayışı, ki neoliberal küreselleşme, adem-i merkeziyetçi yönetim vurgusu ve kentsel yönetişim yaklaşımın yükselişiyle uyum içinde, ne kadar yerel ve ne kadar demokratik? Başka bir deyişle de yerel yönetimler ne kadar yerel ve ne kadar demokratik? Yine literatürde bu soruların yanıtlarına adem-i merkeziyetçi yaklaşımın ve kentsel yönetişim anlayışının gerçekten demokratik olup olmadıklarına yöneltilen eleştiriler üzerinden ulaşmak mümkün.

Adem-i merkeziyetçi yaklaşımın demokratikleşmeye katkısı ve katılımı destekleme kabulü şu gerekçelerle eleştiriliyor: Kurumların ve aktörlerin etkin hesap verebilirlik mekanizmalarına tabii tutulmadıkları çoğu durumda siyasi gücün ademi merkezileşmesi bir şov haline gelerek sadece bir ‘demokrasi vitrini’ görevi görüyor; bu anlamda da yerel hükümetler merkezi otoriter ve neo-populist rejimlerin iktidarının maskelenmesinde aracı haline geliyorlar. Ayrıca merkezi devlet geleneklerinin süregeldiği ve yerel iktidar elitlerinin kaynaklar üzerinde hala söz sahibi olduğu durumlarda (ya zora başvurarak ya patronaj ilişkileri üzerinden) adem-i merkeziyetçiliğin eşitlik ve verimliliğin arttırılması vaatlerinin ne kadar geçerli olabileceği sorgulanıyor.

Temel hizmet sağlanımı ve kent yoksulluğunun giderilmesi vb. konularda başat aktör olarak sunulan yeni yerel yönetişim anlayışının da sorunlara çözüm bulabilme kapasitesi giderek daha fazla sorgulanıyor: Kapılarını yerel halkın katılımına açması beklenen kent yönetimleri, kent politikalarına yön verecek derecede etkili olabilen organize çıkar grupları ve kent elitleri gibi davetsiz misafir gruplarının istilasına maruz kalabiliyorlar. Ya da yerel yönetimler kontrolleri dışındaki serbest piyasa dinamikleri nedeniyle yoksul halkın haklarını savunabilecek politikalar üretmekte ve hayata geçirmekte zorlanabiliyorlar. Kent yönetimlerinin kendi içlerinde boğuştukları yetersiz kurumsal altyapı, yozlaşma ve yaygınlaşmış rüşvet ağları gibi sorunları da gereksinilen hizmetlerin götürülmesinde önemli engeller oluşturuyor. Karşılaşılan sorunların devasalığı, sorunların sadece yerel yönetimlerce çözülemeyeceği, yerelin merkezi hükümetin kaynak ve kapasitesine ihtiyaç duyduğunu açıkça gözler önüne koyuyor.

ORTA YOL

Yukarıdaki eleştirilerden yola çıkılarak eğitim, barınma, ulaşım, yoksullukla mücadelenin sadece özel piyasa güçlerinin dinamiğine terkedilemeyeceği. Temel hak ve ihtiyaçların giderilmesinin yalnızca yerel güç ve yönetimlere bırakılamayacağı tespiti ile sosyal politika tartışmalarında devletin rolü de yeniden tanımlanıyor ve bir orta yol belirleniyor: Buna göre merkezi iktidarlar öncelikli olarak şu alanlarda görevlerini yerine getirmeliler: Yerleşik ve adil bir hukuki çerçevenin oluşturulması, makro-ekonomik istikrarın sağlanması, temel hizmet ve altyapılara yatırım, güvence ağları ile yoksul ve kırılgan nüfusun korunması, çevreyi koruyacak sürdürülebilir gelişim politikalarının oluşturulması.