Yeşil bir gelecek için uluslararası ortaklık

Karşıyaka Belediyesi, Polonya’nın Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı; “Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı” başlıklı bir proje başlatıyor. İki ülke arasında kurulacak iş birliği köprüsüyle; iki kıyı kentinin iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BirGün EGE

İklim değişikliği nedeniyle benzer risklere maruz kalabilecek iki kıyı kenti Karşıyaka ve Gydnia (Polonya); Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) çağrısıyla bir araya geldi. Bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yoluyla yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmek ve kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmek üzere, “Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı” başlıklı bir proje hazırlandı. Karşıyaka Belediyesi, Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı’nın ortak, Katip Çelebi Üniversitesi’nin iştirakçi olduğu proje, 120 bin euro bütçe ile uygulamaya geçirilecek.

Sürdürülebilir gelecek için örnek bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay “Sıfır karbon hedefine ulaşmak, uzun vadeli sonuçlar elde etmek ve yeşil bir gelecek için bugün uluslararası bir adım attık. Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında Polonya’nın Gdynia kenti ve Ege Orman Vakfı'yla birlikte iklim temelli dijital kapasite artırımı temalı bir proje için bir araya geldik. Yerel ölçütte Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) hazırlayan iki kent olarak hem bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak güç birliği oluşturacak hem de bu planları başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine mümkün olan her şekilde duyurarak farkındalık oluşturacağız. Proje paydaşımız Gdynia kentiyle ilerleyen günlerde birlikteliğimizi iyi niyet anlaşması imzalayarak taçlandıracağız” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı, yakın zamanda bir proje ekibi oluşturacak ve Karşıyaka'da yapılacak ilk toplantının ardından çalışmalara başlayacak. Öncelikle Karşıyaka ve Gdynia'nın mevcut sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum eylemleri ve akıllı şehir dijitalleşme uygulamaları hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirilecek.

TOPLUMSAL FARKINDALIK GÜÇLENDİRİLECEK

İklim değişikliği, çevre, enerji, döngüsel ekonomi ve teknoloji tabanlı uygulamalar başta olmak üzere farklı düzeylerde hazırlanacak ve uygulanacak eğitimlerle yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için vatandaşların bilgi düzeyi artırılacak. Gençlerin katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak geleceğin karar vericilerinin kentin karar alma sürecine dahil olması sağlanacak. İklim değişikliğine etkisi yüksek paydaşlarla gerçekleştirilecek bilinçlendirme seminerleri ile farkındalık artırılacak, sera gazı azaltımına katkı sağlayacak faaliyetlerin günlük hayata uyarlanması ve kent ölçeğinde yaygınlaştırılması teşvik edilecek.



