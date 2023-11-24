Yeşil pasaport çağrısı

BirGün EGE

Vize sorunları için gazetecilerden yeşil pasaport çağrısı geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, “Kamu adına gerçekleri ortaya koymakla sorumlu basın mensupları olarak yurtdışı çıkışlarında sorun yaşıyoruz. Görev pasaportu olan ‘Gri Pasaport’u elde etmek zorlaştı. Meslektaşlarımızın yaşadıkları sorun ve tedirginlikler arttı.

İlgili kurumlardan vize almak ise imkânsız hale geldi. Gazetecilerin halkı bilgilendirme görevi göz önünde tutulmalıdır. Bizler de devlet görevlileri kadar, halk adına bağımsız, objektif gazetecilik için çalışarak kamu görevi yapıyoruz. Biz gazeteciler sıkıntısız, hızlı ulaşıma erişimi gereken meslek grubuyuz. Bu konuda İzmir Gazeteciler Cemiyetimizin ve bazı meslektaşlarımızın başlattığı girişimlerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Gazetecilerin belli kriterler çerçevesinde, yeşil pasaport alma hakkı kazanması için yetkililerden yasal düzenlemelerin bir an önce uygulanmaya konmasını talep ediyoruz” denildi.