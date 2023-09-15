Yetersiz beslenmeye karşı gıda dayanışması çağrısı

BirGün EGE

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi’nin başlattığı proje devam ediyor. Efes Selçuk’ta bu yıl da beslenme çantaları dayanışma ile doluyor.

Okulların yeniden açılmasıyla sosyal medya hesaplarından bir çağrı yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özellikle çocukların gıdaya erişimlerinin zorlaştığına dikkat çekerek, “Okullar açıldı, beslenme ciddi bir problem. Geçen sene başlattığımız Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamız devam ediyor. Gıda Dayanışması kapsamında geçen yıl eğitim - öğretim yılında her hafta 135 çocuğumuza Efesli Çocuk Paketi, her ay 96 çocuk için Efesli Bebeler Paketi, yine her ay 33 anneye Efesli Anneler Paketi ulaştırdık. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamız bu yıl da devam ediyor. Gelin hep birlikte dayanışalım” çağrısı yaptı. Projeye https://www.gidadayanismasi.org/#/ adresinden destek verilebilecek.