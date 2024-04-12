Yetişkin’den çalışma arkadaşlarına ziyaret

BirGün EGE

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine bayramda da aralıksız devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kocagür’deki Temizlik İşleri ve Tepecik’teki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

SICAK BİR İLİŞKİ KURDU

Göreve geldiği andan beri personeliyle sıcak bir ilişki kuran ve personelin yanında olduğunu dile getiren Yetişkin, “Sizlere minnettarız. Bu özel günde dahi kentimizin temizliği ve daha yaşanabilir olması için görevlerinizi ara vermeden sürdürüyorsunuz. Çocuğunuzdan, ailenizden zaman ayırıp bu kent için elinizden gelen tüm çalışmayı gerçekleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oldukça sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen buluşmada ekipler de nazik ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.

AKTİF KULLANACAĞIM

Seçim sürecinde “Çok daha aktif kullanmak istiyoruz” dediği Pınarbaşı Mesire Alanı’nda çalışan belediye personelinin ve yurttaşların bayramlarını kutlayan Yetişkin, bayramda çalışmalarını sürdüren belediye personelinin tamamını tek tek ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.