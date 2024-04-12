Yıldız’dan anlamlı buluşmalar

BirGün EGE

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayram sabahı eşi Gamze Yıldız ile birlikte, adaylık sürecinde de ziyaret ederek destek verdiği ailelerle bir araya geldi.

Yıldız Ailesi; kanser hastası Bedia Sakin ve torunlarıyla bayram kahvaltısı yaparken çocuklarla yakından ilgilendi.

HUZUR VE MUTLULUK

Yıldız, “Verdiğim sözleri tutmanın çok ötesinde bir huzur ve mutluluk bu. İlk bayramımızı böyle anlamlı buluşmalarla yaşamanın heyecanı bambaşka. İyi ki bu yola çıkmışım diyorum. İyi ki, yanında olmam gerekenlere dokunma fırsatım olacak” dedi.

SMA HASTASINA ZİYARET

Kampanyasına destek verdiği 8 yaşındaki SMA Hastası Doruk’u ve Çukurcu Ailesi’ni de ziyaret ederek bayramlaşan Yıldız çifti; küçük sporsevere Çiğli Belediye Spor Kulübü’nün formasını hediye etti.

Daha önce tüm sosyal medya hesaplarından banka hesap numaralarını paylaşarak yardım çağrısı yapan Başkan Onur Emrah Yıldız; bu kez Doruk’la birlikte kamera karşısına geçti.

Küçük Doruk’un; “Oyuncak değil, ilaç istiyorum” sözleri üzerine duygulanan Başkan Yıldız, şöyle konuştu: “ Bizler onun yanındayız. Çiğli Belediye Başkanı olarak da, Doruk’un abisi olarak da kampanyaya destek olunmasını bekliyorum. Ona sahip çıkmalıyız. Kimin gücü neye yeterse, bir elin verdiğini diğer elimiz görmeden Doruk’u kucaklamalıyız.”