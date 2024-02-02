Yoksulluk oranı düştü, yoksul sayısı arttı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; İzmir’de 2023 yılında yoksulluk oranı düşerken yoksul İzmirli sayısı arttı. Her 5 İzmirliden 1’i yoksul duruma gelirken, son 10 yılda en zengin ve en yoksul kesim arasında uçurum daha arttı.

BirGün EGE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023’e ilişkin ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni açıkladı. İzmir’de 2022 yılında yoksulluk oranı yüzde 21,3 iken bu oran 2023’te yüzde 20,7’ye düştü ancak kent genelinde yoksul sayısı arttı.

Yoksulluk sınırının altındaki İzmirli sayısı 932 binden 950 bine çıktı. Bir yıl içinde 18 bin İzmirlinin daha geliri yoksulluk sınırının altına düştü. Ayrıca İzmir yoksulluk sınırının en yüksek olduğu kentlerden biri oldu. 2022’de ülke genelindeki yoksulluk rakamı 35 bin 24 TL iken İstanbul’da bu rakam 46 bin 505 TL, İzmir’de ise 40 bin 572 TL oldu.

Öte yandan İzmir’in en yoksul yüzde 20’lik kesimi yüzde 5,2’lik gelire sahipken en zengin yüzde 20’lik kesim ise gelirin yüzde 50,1’ine sahip. 10 yıl önce en yoksul yüzde 20’lik kesin gelirim yüzde 6,5’ine sahipken, en zengin yüzde 20’lik kesim ise gelirin yüzde 44,4’üne sahipti. Bu sürede en yoksul kesim daha da yoksullaşırken en zengin kesim daha da gelirini arttı.

Derin Yoksulluk Ağı’ndan Önder Uçar, “Yoksul sayısı artarken oranın azalması, İzmir’in son zamanlarda daha yüksek gelir grubundan göç almaya başlamasıyla alakalı bir durum. Orta sınıfın yoksullaşmasıyla karşı karşıyayız. Bu veriler ışığında yaşam koşullarının pahalılaşmasını İzmir’de daha fazla görecek gibiyiz. İzmir eskiden yoksulların da çok göç ettiği başlıca rotalardan birisiydi. Yüzdelerdeki değişim İzmir’e gelen göçmen profilinin sınıfsal olarak değişmeye başladığını düşünebiliriz. İzmir’de soylulaşma söz konusu gibi görünüyor. İzmir’in yerli halkının yaşam koşullarını daha da zorlaşacağını bize gösteriyor. Birleşmiş Milletler’in öne sürdüğü bir kalkınma hedefi var. Bu hedeflerden biri de gelir eşitsizliğinin azaltılması. Ama ülke çapında durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Son 10 yıllık verilere baktığımızda, bunun tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de bir yansıması görülüyor” dedi.