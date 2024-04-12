Yunusemre’de makam kapısı halka açıldı

BirGün EGE

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı olarak seçilen Semih Balaban, makam kapılarını halka açtı.

Yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşayan Balaban herkesle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yunusemre Belediyesi’nde görevine başlayan Belediye Başkanı Semih Balaban, ilk iş olarak makamın kapısını halka açtı. Bayramlaşma vesilesiyle halkla bir araya gelen Balaban, talepleri de dinledi.

Yunusemre Belediyesi’nin kapılarının halka her zaman açık olduğunu belirten Balaban ayrıca Ramazan Bayramı mesajı verdi.

Balaban mesajında şunları söyledi: “Göreve geldiğimizden bu yana sürekli halkımızla birlikteyiz. Seçim zamanında söz verdiğim gibi hiçbir zaman halktan kopuk bir belediye başkanı olmayacağım. Yunusemre’de her şey çok güzel olacak ve bunu birlikte başaracağız.”