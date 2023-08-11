Yurttaşlar kıyılar için mücadelede

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu'nda plaj işletmelerine karşı yurttaşların mücadelesi devam ediyor. Yurttaşlar, ‘Kıyılar halkındır’ diyerek koyları koruyacaklarını söylüyor.

Mahir KANAAT

Turizm açısından önemli bölgeler arasında yer alan Ege kıyıları, özel işletmeler tarafından hızla işgal edilip, ticarileştiriliyor. Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çeşme’de ücretsiz bir şekilde denize girilen sayılı koylardan biri olan Gücücek Koyu’nu kiralama ihalesi geçen günlerde gerçekleştirdi. 2 bin 161 metrekare büyüklüğündeki plajının 3 yıllık kiralama ihalesine 6 talipli katıldı. İhaleyi, yöre halkının kurduğu Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği (GÜDODER), KDV dâhil yıllık 67 milyon 440 bin lira teklif vererek kazandı. Dernek, kira bedeli yüksek olduğu için koyun işletilemeyeceğini belirterek ihalenin iptal edilmesini talep ediyor.

GÜDODER Derneği Başkanı Avukat Seher Gacar, BirGün’e konuştu. Gacar, “Biz şu an belki de demokratik kitle örgütleri ve çevre örgütlerinin hiç yapmadığı bir şey yaparak, bir doğa parçasını özel işletmelerden korumak için ihaleye girdik ve ihaleyi aldık. Dernek başkanı olarak 56 milyon 100 bin liralık en yüksek teklifi ben verdim. Ancak bu ihale bedelini ödeme şansımız yok. Yüzde yirmi KDV bedelinin eklenmesiyle 67 milyon lirayı bulan bir miktardan bahsediyoruz. İhale bozulacak ve ihale bozulduktan sonra tekrar ihale verilebilir hale gelecek. Biz ihalenin bozulma ve tekrar ihaleye verilebilecek duruma gelene kadar geçen süreyi değerlendirerek, idarenin geri adım atmasını ve bir daha burayı özel işletmelere kiralamak için ihaleye çıkmamasını istiyoruz. Tekrar ihaleye çıkılması bizim için bir risk. Bu kararın alınmamasını istiyoruz. Bu karar alınırsa biz nasıl ihaleye girdiysek başka demokratik kitle örgütleri, çevre örgütleri ve çevreci yurttaşlar da o ihaleye girebilirler” diye konuştu.

BEACH CLUB TERÖRÜ

Gacar, koyda 2019 yılında yıkım kararı çıkmasına rağmen kararın uygulanmadığı bir işletme olduğunu belirtti. Buna ek olarak kirasını ödemeyen ve tahliye kararı olan birçok özel plaj işletmelerinin bulunduğunu ifade eden Gacar, “Sahil beldelerinde halkın tepki gösterdiği bu duruma ben ‘beach club’ terörü diyorum. Anayasanın ihlal edilmesi ve kanuna hiçbir şekilde uyulmaması bir terör değil mi? Şu an orada ‘Before Sunset’ adında, etrafı çitlerle çevrili, Ovacık halkını denizden oraya ulaşmasını engellemek amaçlı burun çıkartarak set çekmiş bir işletme var. Hemen onun ötesinde de ‘Boheme Beach’ var. Halk plajını işgal ettiler. Kiralama dahi yok. İşgal ettikleri halk plajında hem normal yolu hem de yanlardan girişi kapattılar. Hazine arazisini otopark yaptılar ve alanda bulunan ağaçları kestiler. Bununla ilgili de çok ciddi eylemler yaptık ancak arkamızda yeterli destek olmadığı için bu eylemlerin devamı gelmedi” dedi.

ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gücücek Koyu’nun önemli bir doğal sit alanı olduğunu söyleyen Gacar, şunları belirtti: “90’larda, koy için sit kararı çıktıktan sonra, oralarda hiç yapılaşma olmadı. Orada o zamanlardan kalma yapıtlar, köy ve köylüler var. Gücücek Koyu bu insanların hep birlikte kullandıkları bir koydur. Ovacık halkı ve diğer sitelerin hepsi uyum içerisinde temizliğini, bakımını yaparak; hiçbir şekilde kirletmeden, bozmadan uzun yıllardır orayı kullanıyorlar. 2017’de yapılan tahribattan sonra koyun tekrar ihaleye çıkması, yöre halkında inanılmaz tepki yarattı. Sil baştan aynı şeyleri tekrar mı yaşayacaklarının kaygısı oluştu. Yaşanan süreç hem halk hem de idare için yorucu ve yıpratıcı bir süreçti. Gücücek’te yıkım ve tahliye kararlarının uygulanması uzun süreler alıyor. Biz o noktaya bırakmadan ve koyumuz zarar görmeden önlem almaya çalışıyoruz. Gücücek kesinlikle çok önemli. Beach clublar tarafından işgal edilen alanlar için hareketimizin bir öncü olmasını diliyoruz.”