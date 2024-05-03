Zeyrek’ten ulaşımda kaliteli hizmet vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, toplu ulaşım kooperatiflerinin başkanlarını ağırladı. Zeyrek, ‘‘Amacım, ortak aklı oluşturarak, sizi ve kaliteli hizmet bekleyen yolcuları mağdur etmemek” dedi.

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’da hizmet veren toplu ulaşım kooperatiflerinin başkan ve yöneticilerini ağırladı. Kooperatif başkanları, Zeyrek’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Zeyrek, kooperatif başkanları ve yöneticileriyle yaşanan sorunlar ve çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Kooperatiflerin ve toplu taşıma esnafının sorunlarını bildiğini ve çözümü için çalışma yürüttüklerini belirten Zeyrek, “Sorunlarınızı seçim döneminden beri biliyorum. Çözümleri de yine bu masadan yapacağımızın sözünü vermiştim. Sizlerin mağduriyetini seçim zamanında devamlı gördüm. Geçmişte yapılmayanları hep birlikte nasıl yaparız, bunları konuşmamız gerekiyor. Bugün bu odada konuşuyoruz bunları ama yarın kooperatifleri ziyaret edeceğim orada konuşacağız. Belki toplantı salonunda üyelerinizin de bulunduğu bir toplantı yapacağız” dedi.

‘GÜZEL HİZMETE BAKIN’

Amacının ortak aklı oluşturmak olduğunu belirten Zeyrek, “Amacım, ortak aklı oluşturmak, sizi mağdur etmemek. Bu işten para kazanıyoruz, hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Bizim elimize bakan şoförlerimiz olsun, onları mağdur etmemek gerekiyor. Bu sırada duraklarda bekleyen yolcuları, vatandaşlarımızı da mağdur etmememiz, onlara kaliteli hizmet vermemiz gerekiyor. Belediye bütçesinin el verdiği oranda da sizin zararınızı gidermek de boynumun borcu. Seçim döneminde de ben hep bunu söyledim. Siz güzel hizmet etmeye bakın. Tabi ki para kazanacaksınız ve ben bunun önünü açacağımın sözünü vermiştim. Bu çerçevede yaklaşık 2 gündür birçok matematik yaptık. İstanbul, İzmir, Kocaeli bu işi nasıl yapıyor, bunları inceledik. Kilometre başına hak ediş sistemine geçelim, siz para işini düşünmeyin, sadece vatandaşa iyi hizmet etmeyi düşünün. Buna yönelik de matematiksel olarak birçok şey çalıştık. Tabi ki ben size “biz bunu yapacağız” demeyeceğim. Böyle bir şey yok. Ben size bunları sunayım, siz de bir çalışın, kendi matematiğinizi yapın; ortak noktada buluşuruz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Geçmişte yapılan yanlış uygulamalara da son verileceğini dile getiren Zeyrek, “Araçlarınızın arkasında eski başkanın size direttiği fotoğrafları ve baskıları vardı. Bence çok yanlış bir uygulama. Otobüs sizin, o da sizin bir gelir kapınız. Benim, sizin cebinize giren parada asla ve asla gözüm olmayacak. Hatta sizin cebinizin dolması için de elimden gelen ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü siz para kazanın ki, daha kaliteli araçlarımız olsun, daha kaliteli araç ve hizmet verin ki vatandaşlar mutlu olsun” dedi.