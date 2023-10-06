Zeytin ağaçları şimdilik kurtuldu

İzmir Karaburun’da Lodos Elektrik şirketinin GES projesi için bine yakın zeytin ağacı söküldü. Karaburun Belediyesi ve bölgede yaşayan yurttaşların mücadelesi sonrası ağaç söküm işlemi şimdilik durduruldu.

Mahir KANAAT

İzmir’in Karaburun ilçesi rüzgâr (RES) ve güneş enerji santrallarının (GES) istilası altında. Lodos Enerji Şirketi, Yaylaköy Mahallesi’nde zeytinlik alana güneş enerji santralı (GES) yapmak için harekete geçti. Proje kapsamında bine yakın zeytin ağacı söküldü. Karaburun Belediyesi ve bölgede yaşayan yurttaşların mücadelesi sonrası ağaç söküm işlemi şimdilik durdu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkin Girgin Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yarımada’nın çığlığı duyuldu. Zeytine, keçiye, arıya yenildiler. Zeytinlik alandaki talanın sürdürülmesi girişimleri durduruldu. Bu durdurmanın kalıcı olması, tüm yarımadamızın, Karaburun halkımızın temennisidir” ifadelerini kullandı.

Şirketin bölgede RES projeleri bulunuyor. RES projelerine ek olarak GES projesi için geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün GES dikilecek bölgenin ‘kuru ve marjinal tarım arazisi’ görüşü doğrultusunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdiğini açıkladı.

Müdürlüğn bu açıklamasına karşı bölgede binlerce zeytin ağacı bulunuyor. Zeytincilikle uğraşan yurttaşlar ise karara tepki göstererek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Karaburun Kaymakamlığı aleyhinde 4 ayrı dava açarak kararın iptalini istedi. Yurttaşlar, hazırlanan raporla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. Şikâyetler sonrası soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ‘kuru marjinal tarım arazileri olarak belirlenen alanın GES amacıyla kullanılması uygun görülmüştür’ şeklindeki tarım dışı kullanım amacıyla verilen görüşün mevcut yasalara ve Bakanlık talimatlarına açıkça aykırı olduğu ve bölgede zeytin fidanları dikili olduğu belirtildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ayrıca, gerçek dışı rapor hazırlayan İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri ve mühendisleri hakkında disiplin ceza soruşturması açılmasına ve vermiş oldukları raporun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi. Karar sonrasında ise 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen görevden alındı.

Bölgede zeytincilik yapanların avukatlığını yapan Cem Altıparmak tarafından yapılan açıklamada, süreçte sorumluluğu olan görevlilerin ve katledilen zeytinlerin takipçisi olunacağı dile getirildi.