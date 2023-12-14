1,4 milyon TL’lik dekoratif direk

RTE Millet Bahçesi için dekoratif direk alındığı ortaya çıktı. Bahçeye dikilecek 54 adet dekoratif direk için 1 milyon 420 bin TL ödendiği belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluğu yok sayan kamu harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Yapım maliyeti 290 milyon TL’ye dayanan Kayseri’deki Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Millet Bahçesi için fahiş bir harcama daha gerçekleştirildi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, para yutan millet bahçesi için şimdi de 1,5 milyon TL’ye yakın para harcayarak 54 adet dekoratif direk aldı.

54 ADET DİREK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim’de, “Millet Bahçesi İçerisinde Kullanılmak Üzere 54 Adet Dekoratif Direk Alım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca bir kişi teklif verdi.

23 KASIM’DA İMZA ATILDI

Teklif üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin sözleşmesi, 23 Kasım 2023 tarihinde imzalandı. Belediye ile ihaledeki tek teklifin sahibi olan Rahim Kavaklı arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin, 1 milyon 420 bin TL olduğu belirtildi. Öte yandan ihale kapsamında RTE Millet Bahçesi için 54 adet dekoratif şemsiye alınacağı bildirildi.

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FAHİŞ HARCAMA KALEMLERİ

Eylül 2020’de yapımına başlanan ve 21 Mart 2022’de açılması planlanan ancak Kasım 2023 itibarıyla halen eksiklikleri bulunan millet bahçesi için harcanan toplam para, dekoratif şemsiyelerle birlikte 287,2 milyon TL’ye ulaştı. Kaba inşaat için 100 milyon 900 bin TL harcanan millet bahçesindeki bazı harcama kalemleri şöyle:

Mutfak Sanatları Merkezi: 16,23 milyon TL

Yeme İçme Mekânları: 6,64 milyon TL

Kütüphane: 55,36 milyon TL

Kent Müzesi: 46,72 milyon TL

Yöresel Lezzetler Ve Eğitim Merkezi: 44,88 milyon TL

BMX Parkuru: 10,36 milyon TL