Millet bahçesinde maliyet üçe katlandı

Ankara’da TOKİ’nin yapımına başladığı millet bahçesinin maliyeti, öngörülenin üç katına çıktı. Ağustos 2022’de 43,8 milyon TL ile yapımına başlanan projenin yarım kalan işleri için Kasım 2023’te 82,7 milyon TL daha harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Plansızlık ve iktidarın ekonomi politikası nedeniyle tırmanan inşaat maliyetleri, kamu projelerinin mali yükünü katlayarak artırdı. Hiçbir proje, öngörülen harcama tutarı ile tamamlanamadı. Çok sayıda kamu idaresi, yarım kalan projeler için ikmal ihaleleri düzenledi. Dar ve orta gelirli yurttaşa konut yapmak önceliği bulunan TOKİ de ikmal ihalesi kapsamında on milyonlarca lira fazladan harcamaya imza atan kamu idareleri arasında yer aldı.

İLK ÇİVİ AĞUSTOS 2022’DE

TOKİ tarafından 12 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Mamak’ta yapımına başlanan Altıağaç Mahallesi Millet Bahçesi’nin yapım maliyeti, öngörülen maliyeti üç kat aştı. Ağustos 2022’de 43,8 milyon TL’lik ihalenin ardından ilk çivisi çakılan bahçe için harcanan toplam para 19 Kasım 2023 itibarıyla 125 milyon TL’nin üzerine çıktı. TOKİ, 3 Haziran 2022’de, “Ankara İli Mamak İlçesi Altıağaç Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi yapıldı. İhale kapsamında, 5 Ağustos’ta 43 milyon 849 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Mamak’ta millet bahçesinin yapımı, 12 Ağustos 2022’de başladı. Bahçenin tamamlanma tarihi ise 15 Eylül 2023 olarak belirlendi.

TAMAMLAMA İHALESİ

Ancak millet bahçesi, öngörülen sürede bitirilemedi ve birçok iş yarım kaldı. TOKİ, yapımı bitirilmeyen millet bahçesinin tamamlanması için 25 Eylül’de ikmal ihalesi açtı. İhale kapsamında 1 Kasım’da 82 milyon 700 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldığı bildirildi. İkmal ihalesi ile bahçenin tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilen işlerin 4 Eylül 2024 tarihinde bitirileceği kaydedildi. Böylelikle, Ağustos 2022’de 43,8 milyon TL’lik harcama ile yapımına başlanan Altıağaç Mahallesi Millet Bahçesi’nin yapım maliyeti 126,5 milyon TL ile ifade edildi. Bahçenin maliyeti, planlanandan üç kat aşıldı.